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Мобільна FPV-школа “Kill House” навчає охочих в Ужгороді керувати дронами

29 Липня 2025 31

З 28 липня в Ужгороді розпочала свою роботу мобільна FPV-школа «Kill House» від 3-ї окремої штурмової бригади.

Обласний центр Закарпаття став десятим містом великого всеукраїнського туру ініціативи, повідомляє Закарпатська ОВА. Ініціатива покликана зробити знання та навички з пілотування дронів доступними для всіх, хто хоче використовувати FPV-дрони у сучасних умовах – для роботи, навчання чи допомоги країні.

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Впродовж 6 днів інструктори школи працюють з двома навчальними групами – денною та вечірньою, по 12 осіб у кожній.

Мобільна школа обладнана всім необхідним обладнанням. Зі слухачами працюють двоє інструкторів, які мають реальний бойовий досвід.

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Програма курсу охоплює 5 навчальних модулів. Учасники вивчають інженерію FPV-дронів, знайомляться з програмним забезпеченням, тренуються на симуляторах, опановують тактику використання дронів у бойових умовах.

Останній модуль передбачає підсумковий іспит – тестування теоретичних знань та оцінку пілотажних навичок. За результатами навчання та складання іспиту учасники отримують сертифікати.

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На момент початку навчань 28 липня на заняття в школі зареєструвалося 22 учасники. Проте формат залишається відкритим: охочі можуть прийти та за бажанням приєднатися до навчання.

Участь у школі безоплатна.

Заняття проходять щодня з 10:00 до 20:00 на набережній Незалежності, і триватимуть до 2 серпня включно.

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Мобільна FPV-школа “Kill House”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбук

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