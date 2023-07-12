Міжнародний ярмарок крафтової продукції відбудеться в Перечині

Міжнародний ярмарок крафтової продукції вже сьогодні відбудеться в Перечині. Розпочнеться о 13:00. Ярмарок проводиться в рамках реалізації проєкту “Розвиток подієвого туризму на базі місцевих культурних та історичних атракцій у співпраці між містами Нодьечед та Перечин” за підтримки Програми транскордонного співробітництва ЄІС “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020”.

Це другий за рахунком міжнародний ярмарок із 4-х запланованих, — розповіла Varosh Юдіта Курилич, головний спеціаліст відділу економічного розвитку, міжнародних відносин, інвестицій та туризму Перечинської міської ради та проєктна менеджерка цього проєкту. На ньому будуть представлені смаколики та вироби які виготовляють локальні підприємці Перечинської громади та міста Нодьечед (Угорщина).

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— Цього разу свої вироби представлять як вже багатьма впізнавані крафтові виробники, такі як Перечинська Мануфактура, місцеві наливки, композиції з сухих квітів від магазину “Росинка”, вироби зі скла від Василя Палажинця та Вероніки Вітерець, Турянська бджілка — сімейне виробництво меду та продуктів бджільництва. Будуть і майстри та виробники, які стануть “відкриттям” для покупців та відвідувачів. Це Berry Land — це сімейна ягідна ферма, асортимент якої складає натуральні смородинові джеми, леквар з чорної та червоної смородини, лохинове варення, малиновий джем, а також натуральні соки без використання цукру та консервантів, авторські чаї та сухофрукти.

Учасники ярмарку з міста-побратима та партнера проєкту м. Нодьечед (Угорщина) також представлять вироби своїх місцевих виробників. Відвідувачі також зможуть долучитися до майстер- класів з бісероплетіння, гончарства та вготовлення мотанки-оберега. Всі майстеркласи відбудуться на безоплатній основі.

Varosh

Фото з травневого ярмарку в Перечині

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