Міжнародний кінофестиваль імені Макса Сіра вперше пройде в Ужгороді

12 вересня в Ужгородському замку пройде Max Sir International Film Festival — міжнародний кінофестиваль, присвячений фільмам про мистецтво. Макс Сір — художник з Чилі, який кілька років прожив в Україні і заснував кінофестиваль, аби підтримати українських митців, — розповіла Varosh Євгенія Колесникова директорка кінофестивалю Max Sir International film festival.
Фестиваль представляє художні документальні фільми, короткометражні фільми, анімацію, фільми, створені за допомогою штучного інтелекту, повнометражні фільми та театральні постановки — пропонуючи унікальний простір для художнього оповідання. Перший фестиваль проходив у Коста-Риці і зібрав понад 3000 кінематографістів зі 143 країн. Другий, торік, провели в Україні, у Львівському Палаці мистецтв, залучивши 6000 кінематографістів з понад 160 країн.
— Цього року через безпекову ситуацію місцем проведення обрали Ужгород, як найбезпечніший регіон в Україні, — пояснила Євгенія Колесникова. — Він пройде в Ужгородському замку 12 вересня. Тема цьогорічного фестивалю — мистецтво, у нас буде три основних типи активностей: Червона доріжка, як стандартний початок всіх кінофестивалів. Буде відкриття виставки творів 10 художників — закарпатців та Макса Сіра.
Ще один особливий момент кінофестивалю, зі слів Євгенії Колесникової — представлення на кінофестивалі марки від “Укрпошти” із зображенням одного з полотен Макса Сіра по Україну.
Зі слів Євгенії Колесникової, у 2022 році вона як режисерка поїхала до Чилі в Коста-Рику знімати фільм на замовлення:
— Саме тоді бомбонули Каховську ГЕС. Перша ідея, яка прийшла в голову — зробити кінофестиваль, щоб зібрати велику аудиторію, велику кількість країн, і розповісти їм про те, що зараз відбувається у нас в країні, щоб вони змогли таким чином транслювати далі про те, що відбувається у нас. Це був основний мотив, а кінофестиваль — як найбільш очевидний спосіб це зробити.
Євгенія Колесникова розповіла: Макс Сір — художник з Чилі, який жив в Україні ще до повномасштабного вторгнення. У нього була студія у Львові. З початком війни він повернувся на батьківщину і продовжує допомагати Україні, яку називає “другим домом”.
— Цього року Макс уперше приїхав в Ужгород, натхненний містом, написав картину “Мрії про Україну”, яку представить на кінофестивалі, — розповіла вона.
В Ужгороді фестиваль триватиме тільки оди день — 12 вересня. Покажуть 5 фільмів у 5 категоріях: “Короткий ігровий фільм”, “Документальний короткий метр”, “Анімація”, “Фільм створений за допомогою ШІ” та “Українська програма”, тобто стрічка, створена в Україні.
Детальніше з програмою фестивалю можна буде ознайомитися ближче до 12 вересня.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: надані Євгенією Колесниковою та зі сторінки фестивалю
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.