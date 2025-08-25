Міжнародний кінофестиваль імені Макса Сіра вперше пройде в Ужгороді

12 вересня в Ужгородському замку пройде Max Sir International Film Festival — міжнародний кінофестиваль, присвячений фільмам про мистецтво. Макс Сір — художник з Чилі, який кілька років прожив в Україні і заснував кінофестиваль, аби підтримати українських митців, — розповіла Varosh Євгенія Колесникова директорка кінофестивалю Max Sir International film festival.

Важливе про кінофестиваль

Фестиваль представляє художні документальні фільми, короткометражні фільми, анімацію, фільми, створені за допомогою штучного інтелекту, повнометражні фільми та театральні постановки — пропонуючи унікальний простір для художнього оповідання. Перший фестиваль проходив у Коста-Риці і зібрав понад 3000 кінематографістів зі 143 країн. Другий, торік, провели в Україні, у Львівському Палаці мистецтв, залучивши 6000 кінематографістів з понад 160 країн.

— Цього року через безпекову ситуацію місцем проведення обрали Ужгород, як найбезпечніший регіон в Україні, — пояснила Євгенія Колесникова. — Він пройде в Ужгородському замку 12 вересня. Тема цьогорічного фестивалю — мистецтво, у нас буде три основних типи активностей: Червона доріжка, як стандартний початок всіх кінофестивалів. Буде відкриття виставки творів 10 художників — закарпатців та Макса Сіра.

Ще один особливий момент кінофестивалю, зі слів Євгенії Колесникової — представлення на кінофестивалі марки від “Укрпошти” із зображенням одного з полотен Макса Сіра по Україну.

Каховська ГЕС і кінофестиваль

Зі слів Євгенії Колесникової, у 2022 році вона як режисерка поїхала до Чилі в Коста-Рику знімати фільм на замовлення:

— Саме тоді бомбонули Каховську ГЕС. Перша ідея, яка прийшла в голову — зробити кінофестиваль, щоб зібрати велику аудиторію, велику кількість країн, і розповісти їм про те, що зараз відбувається у нас в країні, щоб вони змогли таким чином транслювати далі про те, що відбувається у нас. Це був основний мотив, а кінофестиваль — як найбільш очевидний спосіб це зробити.

Хто такий Макс Сір

Євгенія Колесникова розповіла: Макс Сір — художник з Чилі, який жив в Україні ще до повномасштабного вторгнення. У нього була студія у Львові. З початком війни він повернувся на батьківщину і продовжує допомагати Україні, яку називає “другим домом”.

— Цього року Макс уперше приїхав в Ужгород, натхненний містом, написав картину “Мрії про Україну”, яку представить на кінофестивалі, — розповіла вона.

Кінофестиваль в Ужгороді

В Ужгороді фестиваль триватиме тільки оди день — 12 вересня. Покажуть 5 фільмів у 5 категоріях: “Короткий ігровий фільм”, “Документальний короткий метр”, “Анімація”, “Фільм створений за допомогою ШІ” та “Українська програма”, тобто стрічка, створена в Україні.

Детальніше з програмою фестивалю можна буде ознайомитися ближче до 12 вересня.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: надані Євгенією Колесниковою та зі сторінки фестивалю

