Міжнародна конференція з питань культури України в Ужгороді: про що говорили, результати

В Ужгороді пройшла перша міжнародна конференція з питань культури України «Співпраця заради стійкості».

У заході взяли участь 28 делегацій від країн-партнерів, а також від Єврокомісії та ЮНЕСКО, зокрема 19 делегацій очолили міністри та заступники міністрів культури, повідомляє сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Викрадені росією об’єкти культурної спадщини та пошкоджені пам’ятки культури

Під час виступу заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих розповіла про викрадення росією обʼєктів культурної спадщини. За її словами, загалом втрачено близько 7 мільйонів культурних цінностей. Ще 1,5 мільйона залишаються на окупованих територіях.

Україна вже ініціювала застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання та надання дозволів на археологічні розкопки на окупованих територіях, додала Інна Богатих.

Під час виступів представники правоохоронних органів детально розповіли про злочини, які вчинила росія проти української культурної спадщини. Зокрема, йдеться про численні музеї, бібліотеки, галереї, заклади мистецької освіти, церкви.

За даними Мінкульту, станом на кінець січня 2025 року через російську агресію постраждали 1333 пам’ятки культурної спадщини та 2185 об’єктів культурної інфраструктури.

«Відповідно до даних RDNA3 на кінець 2023 року, загальні втрати в секторі культури та туризму оцінюються майже у 20 мільярдів доларів. А на наступні 10 років загальна потреба у відновленні, включаючи надання послуг, реставрацію становить майже 9 мільярдів доларів. Звісно, йдеться не лише про будівлі, а й про рухомі культурні цінності, музейні колекції, відновлення креативних та культурних індустрій», – заявила перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

27 об’єктів культурної спадщини України перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО

Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца зазначила, що за 4 роки активної роботи вдалося суттєво послабити вплив росії на міжнародному рівні.

У 2022 році рф зазнала поразки на виборах до 9 органів та програм ЮНЕСКО. Також значно просунувся процес документування злочинів росії проти української культури та були посилені санкції проти її організацій.

Вона також розповіла, що у грудні 2024 року Україна ініціювала рішення щодо наслідків пошкодження культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО. У список об’єктів, що знаходяться під посиленим захистом, увійшло 27 об’єктів культурної спадщини України.

Директорка з культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат запевнила, що організація здійснює моніторинг об’єктів культурної спадщини України від початку повномасштабного вторгнення.

«Нашою метою є забезпечення подальшого захисту та відновлення. Ми працюємо над створенням плану відновлення. ЮНЕСКО підтримуватиме Україну на законодавчому рівні й також буде просувати різноманітні конвенції, залучати фахівців, щоб оцінювати втрати культурної спадщини та покращувати її захист», – сказала Кріста Піккат.

Декларація щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні

За підсумком конференції її учасники ухвалили «Декларацію щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні». Станом на 2 лютого 2025 року до Декларації приєдналося 20 країн.

Декларація визначає кілька напрямків спільної роботи України та міжнародних партнерів для збереження, захисту культурної спадщини та відбудови культурної інфраструктури.

Зокрема, у документі прописана ідея створення Українського фонду спадщини. Він має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам’яток.

Декларація передбачає створення Платформи культурного відновлення та підтримку санкцій за злочини проти культури.

Також у декларації прописана ідея створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України в дусі Конвенції ЮНЕСКО 1970 року.

Конференція з питань культури «Співпраця заради стійкості» стала одним із заходів з підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка відбудеться в липні 2025 року в Римі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

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