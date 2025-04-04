Акція з прибирання цифрового сміття проводиться в Україні вже кілька років поспіль з метою підвищення інформаційної безпеки, зменшення споживання електроенергії та скорочення викидів парникових газів.

Акцію Digital Cleanup до Міжнародного дня Землі, який відзначається 22 квітня, проводить Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine спільно з Міжнародним молодіжним рухом School Recycling World, розповіла у коментарі Varosh регіональна координаторка ініціативи на Закарпатті, вчителька біології Тур’я-Бистрянської гімназії Галина Бабука.

«У нащій Тур’є-Реметівській громаді акція проходить по всіх школах. Минулого року ми також брали участь у прибиранні цифрового сміття. Треба зазначити, що кожний цифровий лист, залежно від його обсягу й ваги, виділяє приблизно 0,3 г вуглекислого газу. Чим більше виділяється вуглекислого газу, тим більше нагрівається наша планета. Кожна людина користується гаджетами, і щодня, на жаль, ми все більше нагріваємо нашу планету», – сказала Галина Бабука.

Як зазначають у русі Let’s do it Ukraine, якщо кожен користувач у світі видалить 100 електронних листів, це зекономить 3 000 ТБ місця. А це еквівалентно споживанню близько 3 мільйонів кВт-год електроенергії, що могло б забезпечити річне електропостачання для близько 3 000 будинків.

Як долучитися до акції

Для того, аби зменшити викиди від цифрового сміття, організація Let’s do it Ukraine започаткувала тематичну акцію, яка триває в Україні з 15 до 22 квітня. З року в рік на Закарпатті до неї приєднуються всі нові громади, зокрема Мукачівська, Свалявська, Рахівська.

«У нас є форма реєстрації, яку ми пропонуємо заповнити охочим долучитися до акції. У цій формі кожний, хто почистить свої гаджети, зазначає кількість видаленого цифрового сміття, і так ми встановлюємо спільний результат», – розповіла регіональна координаторка.

Каже: насамперед важливість прибирання цифрового сміття намагаються доносити до дітей і молодого покоління. Адже в умовах все більших екологічних викликів критично важливо сформувати екологічну свідомість у молоді.

Загалом же акція з цифрового прибирання є корисною і для самих користувачів, адже це добра нагода почистити свої цифрові пристрої від цифрового непотребу: застарілих файлів, дублікатів фото, невикористаних додатків, електронних листів та спам. Тим більше, що всі ці дані споживають енергію у дата-центрах, а це своєю чергою спричиняє викиди CO2 і впливає на довкілля.

Акції з благоустрою

Окрім власне акції з очищення цифрового сміття, в Тур’є-Реметівській громаді вже кілька років поспіль у період проведення заходу учні разом із вчителями висаджують дерева.

Торік і позаминулого року висаджували ялини поруч зі школою та довкола спортивного майданчика. Цього ж року здійснюватимуть висадку на локації, де вже наявні старі та хворі дерева: спочатку висадять молоді саджанці, а відтак коли вони приймуться – видалятимуть старі дерева.

Паралельно у Тур’є-Реметівській, Перечинській громадах триватимуть заходи з благоустрою територій.

А вже у вересні Let’s do it Ukraine традиційно проведе Всесвітній день прибирання.

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Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh

Фото Галини Бабуки

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