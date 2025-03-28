Ініціативна група з захисту дерев в Ужгороді днями зібралась, щоб обговорити зокрема ситуацію з озелененням міста, плани на найближчий місяць та стратегічні цілі.

Нагадаємо, нещодавно активні ужгородці в групі “Міські дерева Ужгород” оголосили про створення ініціативної групи, аби згуртуватися, спільно просувати та підтримувати ідеї зелених насаджень міста. Наразі до групи долучилися 25 людей, серед яких також і ті, які приїхали на Закарпаття через війну.

Поспілкувавшись та порадившись, поділившись досвідом збереження дерев в інших містах, зокрема в Сєвєродонецьку, де за ініціативи містян створили проєкт “Реєстр зелених насаджень міста Сєвєродонецьк «Дерева в смартфоні»”. Керівниця проєкту Валентина Агафонова, яка тепер живе на Ужгородщині і буває в місті кілька разів на день, сказала, що тема недотримання стандартів догляду за деревами була актуальна і в Сєвєродонецьку. Тому вона запропонувала такий крок і ужгородцям — ініціювати створення реєстру зелених насаджень міста, щоб не лише працівники комунального підприємства, але й будь-хто з небайдужих містян мали доступ до інформації про кількість та стан зелених насаджень.

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Присутній на зустрічі Валентин Волошин запропонував виокремити кілька структурованих блоків питань, в яких варто рухатися містянам у плані захисту дерев. Окремо запропонував ідею персоніфікації зелених насаджень (через акції, креативності, ініціативи тощо), оскільки в такому випадку дерево важче буде піддати нищівному кронуванню чи обрізці.

Команда, спільно з ГО “Активна громада”, на зустрічі домовилася активно працювати з міською владою: писати звернення, запити, працювати з платформою OpenCity. Глобальною своєю метою окреслили створення стратегічного плану озеленення Ужгорода.

Форму для приєднання до ініціативної групи “Міські дерева Ужгород” наразі залишили відкритою, щоб охочі долучалися до команди.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з групи “Активна громада”

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