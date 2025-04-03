Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв задекларував за 2024 рік мільйон 181 тисячу гривень зарплати. Відтак він увійшов до четвірки найбільш високооплачуваних міських голів обласних центрів у рейтингу, який проводив аналітичний портал “Слово і Діло”.

В формуванні рейтингу річних зарплат портал оправся на декларації, які заповнили міські голови за 2024 рік — третій рік повномасштабної війни. Відтак, перше місце із річною зарплатнею у 2 001, 3 гривень задекларував міський голова Харкова Ігор Терехов. Більше мільйона гривень минулого року заробили міські голови Черкас Анатолій Бондаренко – 1 млн 342 тисячі, Києва Віталій Кличко – 1 млн 233,3 тисячі, Ужгорода Богдан Андріїв – 1 млн 181,6 тисяча.

Найменша зарплата минулого року була у секретаря міськради Рівного Віктора Шакирзяна – 228,6 тисяч.

Це вже традиційний рейтинг порталу, подібний “Слово і Діло” проводили також у 2022 та 2023 році.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне/Суспільне

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