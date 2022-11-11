Міський голова Дебрецена пояснив на форумі Re:Opеn Zakarpattia, як треба розвивати міста

У сусідньому до Закарпаття Дебрецені (Угорщина) за останні 8 років вдалося залучити працюючого капіталу на суму 10 млрд. євро. Про досвід угорського міста, а також про те, що потрібно для розвитку центральноєвропейського міста розповів Ласло Папп, міський голова Дебрецена на форумі Re:Open Zakarpattia 2022.

«Коли у 2014-2015-му році ми розробляли програму інвестиційну програму міста Дебрецена, я не міг собі уявити, що найбільшим нашим інвестором буде не BMW, – розповів Ласло Папп. – Також у наше місто прийде один із найбільших виробників акумуляторів – CATL. Цей гігант інвестує більше 7 млрд. євро у завод в Дебрецені. Тому я можу сміливо сказати, що Дебрецен та околиці стане центром в Європі із виробництва акумуляторів та електромобілів».

Електромобілі та збереження енергії в 21-му столітті, за словами мера угорського міста, будуть найактуальнішими галузями всієї економіки і тією рушійною силою, яка допомагатиме розвиватися всім секторам економіки. А для успішного розвитку міста є певні умови. «Стабільність та безпека є дуже важливими – бізнес і капітал шукають тихі гавані для свого розвитку. У Дебрецена є стабільне політичне керівництво – добрим є той факт, коли підприємець розмовляє з одним мером міста і через роки – може продовжувати ту саму розмову з тим же самим мером. Важливою є безпека на місці. Є позитивом те, коли правоохоронні органи працюють на відмінно і суспільство відчуває себе в безпеці», – прокоментував мер Дебрецена.

За його словами, важливо, щоб керівництво міста дивилися на перспективу і брало на себе певний ризик інвестувати в розвиток таких індустріальних промислових розвинутих територій. Щоб місто було доступне по логістиці і мало налагоджені комунікації. Частиною індустріального розвитку є освіта, яка, наголосив Ласло Папп, є джерелом потрібних кваліфікованих кадрів. Обов’язкова умова — освітня система повинна бути гнучкою і підлаштовуватися під потреби економіки.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко