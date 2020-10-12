Місцеві вибори на Закарпатті: яку владу обираємо?

Українці вважають, що пріоритетними для місцевої влади мають бути такі сфери: медицина, економіка та створення робочих місць, освіта, дороги та тротуари, а також боротьба з корупцією.

Завдяки децентралізації органи місцевого самоврядування отримали більше повноважень у різних сферах. Тому багато питань вони можуть самостійно вирішувати.

Уже 25 жовтня ми обиратимемо нову місцеву владу, яка безпосередньо цим і займатиметься. Депутатів органів місцевого самоврядування вибиратимуть на різних рівнях. У Закарпатській області громадяни шляхом голосування сформують 71 місцеву раду: 1 обласну раду, 6 районних рад та 64 ради і голови територіальних громад.

Кількість депутатів, які представлятимуть інтереси жителів у обласній, районних радах чи радах територіальних громадах, прямо пропорційна кількості виборців, зареєстрованих в цих адміністративних одиницях. Чим більше виборців – тим більше депутатів у радах.

Обласна та районні ради Закарпаття

Загалом на Закарпатті 934 779 виборців. А це 75% від усього населення області. Так, до Закарпатської обласної ради ми оберемо 64 депутатів.

Нещодавно Верховна Рада укрупнила райони. Тому вибори вже будуть до нових районних рад. Замість 13 старих районів на Закарпатті тепер 6 нових. Це Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони. У всіх районах в районних радах буде по 42 депутати, окрім Рахівського, де буде 38 депутатів.

Обласні та районні ради займаються майже однаковими речами, але на різних рівнях – відповідно області та району. Вони затверджують проєкти обласного та районних бюджетів. Голови обласної та районних державних адміністрацій надають проєкти таких бюджетів. Голів ОДА та РДА призначає президент. Далі вже кошти розподіляються між територіальними громадами на соціально-економічні, культурні або інші програми.

Доходи обласних і районних бюджетів формують дотації та субвенції з державного бюджету, а також податки і збори. У 2019 році загалом зі всіх місцевих бюджетів Закарпаття витратили 21,4 млрд. грн. Така велика сума стала можливою завдяки об’єднанню громад та збільшенню джерел надходження коштів. Відповідно місцева влада має більше коштів, які може витрачати.

Обласні та районні ради також відповідають за управління об’єктами спільної власності територіальних громад, якщо вони належать області чи району відповідно.

Наприклад, до власності Закарпатської облради входить обласна філармонія, тоді як Центр первинної медико-санітарної допомоги у селі Великі Лучки знаходиться на балансі Мукачівської районної ради. Відповідно ними керують обласна та районна рада, вони також виділяють на них фінансування. Якщо чогось не вистачає – питання до відповідної ради. Якщо все дуже класно – тоді це заслуга відповідної ради.

Також обласні та районні ради встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги для своїх комунальних підприємств. Водночас вони визначають правила користування водозабірними спорудами, за допомогою яких задовольняють питні, побутові та інші потреби жителів регіону.

Окрім цього, місцеві державні адміністрації (МДА) перебувають під контролем обласних та районних рад. Так, голови МДА періодично звітують перед ними. Якщо голова МДА погано працює, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру. Якщо таке рішення підтримають ⅔ місцевих депутатів – такий голова йде у відставку. Тобто місцеві ради слугують засобом стримування представників президента на місцях.

Голови та ради громад Закарпаття

Головною адміністративною одиницею в Україні є об’єднані територіальні громади (ОТГ). Їх утворили завдяки реформі децентралізації, часто шляхом об’єднання менших та неспроможних громад. У результаті кошти на місцях витрачають більш ефективно, а громадяни мають доступ до якісніших державних послуг.

На Закарпатті таких об’єднаних громад – 64. Серед них 11 міських, 18 селищних та 35 сільських. Окрім відповідних рад, 25 жовтня жителі Закарпаття обиратимуть також міського, сільського та селищного голів цих рад відповідно.

Найбільшою територіальною громадою краю є Ужгородська. Тут 90 214 жителів громади, які можуть голосувати та обиратимуть 38 депутатів до міської ради. Найменша ж громада – Неліпинська у Мукачівському районі. Тут 3 852 виборці. Й вони сформують сільську раду з 22 депутатів.

Саме депутати, яких ми оберемо до відповідних рад, будуть вирішувати проблеми, які хвилюють місцевих мешканців. Серед них і згадані на початку – медицина, економіка та створення робочих місць, освіта, дороги та тротуари, а також боротьба з корупцією.

У сфері медицини органи місцевого самоврядування визначають, де побудувати, а де закрити лікарню, а де відремонтувати її приміщення. Також вони можуть вирішити розширити або навпаки скоротити штат відповідно до потреб громади. Закупівля обладнання до лікарень та поліклінік – теж їхня прерогатива. Тому якщо немає у лікарні рентгену або він плівковий замість цифрового – всі питання до місцевих депутатів. Їх варто задавати саме зараз, у передвиборчий час.

Досить схожими є повноваження місцевих обранців у освітній сфері. Вони вирішують, де потрібно побудувати чи закрити нову школу, яку школу відремонтувати, а також оплачують комуналку. Натомість, якщо говорити про дитячі садки та позашкільні гуртки, – то це вже виключно відповідальність місцевих рад і місцевих бюджетів. Тут вони не можуть перекладати відповідальність на “умовний Київ”.

Створення робочих місць не є прямим повноваженням місцевої влади. Проте вони можуть на це впливати. Наприклад, створити нове комунальне підприємство чи організувати ремонт житлової чи транспортної інфраструктури – все це вимагає працівників, а це додаткові робочі місця в громаді.

А от дороги та тротуари без ям, справні мости та зручний громадський транспорт – це виключно відповідальність місцевих обранців, коли йдеться про дороги в межах громади. Ради об’єднаних територіальних громад не впливають на дороги районного, обласного чи державного значення.

У сфері боротьби з корупцією також є речі, які можуть робити на місцях. Зокрема, це відкритий бюджет, щоб громадськість могла бачити, куди та на що пішли кошти з місцевого бюджету. Також місцева рада може ухвалити антикорупційну програму.

Саме ради об’єднаних громад та їхні виконавчі комітети визначають: на що витрачати кошти з місцевого бюджету. Його формують переважно за рахунок податків та зборів, а також дотацій та субсидій з державного бюджету. А це значні кошти. У 2019 році зведений бюджет міста Ужгород складав 1,5 млрд грн. Це найбільша громада краю за кількістю виборців. А бюджет найменшої громади – Неліпинської сільради – був 7,7 млн грн.

Після завершення процесу об’єднання громад – до новоутворених ОТГ прийдуть ще більші кошти. Проте наскільки ефективно місцева влада їх витрачатиме залежить від того, кого закарпатці оберуть 25 жовтня.

І насамкінець варто поговорити про міських, сільських та селищних голів. Вони очолюють виконавчі комітети місцевих рад та виконують рішення рад. Відповідно мають чималий вплив на місцеві політики. Наприклад, голова визначає, які питання розгляне рада; ввійде до її виконавчого комітету; чи варто утворити якийсь новий підрозділ. Важливо, що голова громади розпоряджається бюджетними коштами, які затвердила рада. А тому якщо їх витратили не за призначенням, за це відповідає голова.

Замість висновку

Досить гарячою була полеміка під час минулорічних президентських та парламентських виборів. До них традиційно прикута найбільша увага. Проте завдяки реформі децентралізації вага місцевої влади суттєво зросла, як і її бюджети. Багато проблем, які турбують усіх українців, можна вирішувати саме на місцевому рівні. Тому сьогодні не варто недооцінювати місцеві вибори, а відповідально ставитися до них. Важливо прийти на дільницю 25 жовтня та віддати голос за кандидата, який, на вашу думку, зможе вирішити ті проблеми, які турбують саме вас.

Якісна медицина та освіта, хороші дороги та громадський транспорт і багато іншого – все це може змінити лиши місцева влада, яку ми обиратимемо уже зовсім скоро.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте тут.

Центр спільних дій, для Varosh