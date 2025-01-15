Мініскульптурку Федору Манайлу відкрили в Ужгороді

В Ужгороді відкрили мініскульптурку одному з корифеїв закарпатського живопису Федору Манайлу. Це вже 75-та скульптурка і встановили її до 115-річчя з дня народження митця.
Оскільки Федір Манайло — живописець, графік, заслужений та народний художник України — був відомий унікальними розписами невеличких гарбузів, то на мініскульптурі він зображений саме за різьбленням різдвяного гарбузика.
— На скульптурі Манайло різьбить на гарбузі Ряженого або Чорта з Вертепу, і цей малюнок не завершений, — пояснила Varosh керівниця артпростору “Ліс” Юлія Дуб. — На зворотній стороні має бути зображений Дід з Вертепу, саме такий, як на оригінальному гарбузику, що зберігається в музеї Федора Манайла. Таким чином ствоюється враження, що Манайло саме в розпалі роботи.
Про декоровані диньки-гарбузики сорту лагенарії Федора Манайла мистецтвознавці говорять як про унікальний напрямок його творчості – крім Манайла цим видом мистецтва більше ніхто не займався.
На скульптурі гарбуз виконаний з камня-пісковика. Автор роботи — Роман Мурник. Замовником скульптурки став артпростір “Ліс”, родина художника, туроператор “Muse travel” та ужгородці долучилися до збору коштів.
Зоряна Попович, Varosh
Фото Сергія Денисенка
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