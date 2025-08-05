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Мініскульптура за мотивами легенди про заснування міста з’явилася у Берегові

5 Серпня 2025 55

У Берегові з’явилася нова мистецька локація. У дворику римо-католицького костелу відкрили мініскульптуру під назвою «Бик пастуха Саса» (A Szász pásztor bikája).

Автор композиції – відомий мукачівський скульптор Петер Матл, президент громадської організації «Pro Arte Munkács». Мініскульптура присвячена пастушку Сасу, який, за легендою, причетний до заснування Берегова.

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Мініскульптура у дворику костелу

«Ця композиція символізує історію заснування нашого міста, – розповів у коментарі Varosh історик, директор ліцею “Платан” Володимир Кенийз. – За легендою, місто заснував хлопчина на ім’я Сас. Можливо навіть, він був сиротою. Його наймали випасати волів, биків, корів, яких не використовували в господарстві».

Традиція вигінного утримання свого часу була поширена на Закарпатті, каже пан Володимир. На сезонне вигінне утримання худоби часто наймали дітей.

«Пастушок Сас під час випасу влаштовував між биками турніри. І під час одного з таких поєдинків він почув металевий скрегіт. Аж раптом під копитами одного з биків Сас натрапив на діжку із золотом. На ці кошти він викупив землю для ведення господарства, а згодом довкола нього розвинулося місто Берегово», – переповідає легенду Володимир Кенийз.

Легенда та пастушок Сас згадуються і в пісні Івана Чегіля «Мій Берегсаз», яка вважається неофіційним славнем міста.

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“Бик пастуха Саса”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки міського голови Берегова Золтана Бабяка у Фейсбуці

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