Міндовкілля призупинило будівництво вітряків на полонині Руній на Закарпатті

Судова справа щодо зведення на полонині Руній (Рівній) 30 вітроустановок перебуває на розгляді у Закарпатському окружному адміністративному суді.

22 січня 2025 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України видало наказ «Про зупинення адміністративного провадження з розгляду документів, поданих ТОВ «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля».

Як повідомляв Varosh, на полонині Руній на Закарпатті ТОВ «Вітропарк Турянський» має намір збудувати близько трьох десятків вітроелектростанцій. У лютому 2024 року в Тур’є-Реметівській сільській раді відбулися громадські слухання із подальшим затвердженням детального плану території щодо такого будівництва.

Рішення про затвердження детального плану територій оскаржила у суді правозахисна організація «Екологія-Право-Людина». У коментарі Varosh юристка організації Ольга Мелень-Забрамна пояснювала: Тур’є-Реметівська сільська рада при проведенні громадських слухань та затвердженні детального плану територій припустилася низки порушень, тож тепер організація домагається його скасування у суді.

Судова справа № 260/5885/24, ініційована за позовом ЕПЛ, перебуває на розгляді у Закарпатському окружному адміністративному суді. Впродовж січня 2025 року відбулося кілька важливих судових засідань. Зокрема, 6 січня пройшло перше підготовче судове засідання. Відтак 13 січня суд розглянув низку клопотань відповідача про залучення до даного судового процесу третіх осіб, серед яких: Кабінет Міністрів України, Закарпатська ОВА та Міністерство розвитку громад та територій України.

Вже 14 січня суд виніс ухвалу про проведення земельно-технічної експертизи для визначення, чи перебувають земельні ділянки, на яких заплановано будівництво ВЕС, у межах гірських територій Карпат. Поряд з цим судом було зупинено провадження в адміністративній справі, повідомляють в організації «Екологія-Право-Людина».

Ще раніше, 23 грудня 2024 року ТОВ «Вітряний парк Турянський» оприлюднило звіт з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та на сайті Тур’є Реметівської сільської ради. А вже 9 січня 2025 року відбулось громадське обговорення звіту в режимі онлайн.

Після аналізу звіту з ОВД ЕПЛ та ряд громадських організацій Закарпаття подали свої зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля. Також організація «Екологія-Право-Людина» повторно звернулася до Міндовкілля про зупинення розгляду документів, поданих замовником у рамках процедури ОВД.

Тож у середу, 22 січня, Міндовкілля видало наказ про зупинення адміністративного провадження з розгляду документів ОВД у справі 8343.

Наказ передбачає, що адміністративне провадження з розгляду документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля буде відновлено лише після завершення розгляду справи у суді та набрання законної сили рішенням суду щодо законності забудови полонині Руної.

Тим часом, триває збір підписів під петицією до Закарпатської обласної ради про введення мораторію на планування і будівництво вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області. Для того, аби петицію винесли на розгляд, вона має набрати 1000 голосів. Станом на вечір 22 січня її підписало 770 людей. Підписати петицію можна тут.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка “Екскурсії з Максом Адаменко”

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