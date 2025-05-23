Міндовкілля має надати пояснення щодо каскаду мініГЕС на заповідній Тересві Секретаріату Бернської конвенції

ГО «Екосфера» звернулася зі скаргою до Секретаріату Бернської конвенції щодо неприпустимості намірів звести на річці Тересва у Закарпатській області каскаду малих гідроелектростанцій.

Річка Тересва є об’єктом Смарагдової мережі. Наміри спорудження на ній каскаду міні-ГЕС сягають ще 2018 року.

У коментарі Varosh експертка з питань екології та охорони довкілля ГО «Екосфера», кандидатка біологічних наук Оксана Станкевич-Волосянчук розповіла: свого часу Міндовкілля виступало на боці збереження Тересви від забудови мініГЕС.

Утім за останні два роки ідеї зі зведення на річці каскаду малих гідроелектростанцій знову актуалізувалися. Понад те: Міндовкілля на окремі малі ГЕС на Тересві видало позитивні висновки оцінки впливу на довкілля.

«1 мініГЕС планувалася у Бедевлі, 2 – в Калинах, 2 – в Нересниці, і саме тут, навіть без рішення про відвід землі та громадських слухань, був отриманий позитивний висновок ОВД. Ще 2 малих гідроелектростанції хочуть звести у Дубовому. Чіткого розуміння щодо конкретної кількості мініГЕС немає, але їх точно планують не менше 5-6», – сказала Оксана Станкевич-Волосянчук.

Реагуючи на скаргу, Секретаріат Бернської конвенції надіслав листа на адресу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

У листі зазначено, що до 31 липня має бути підготована офіційна позиція Міністерства щодо будівництва міні-ГЕС на Тересві. Відповідь має готувати вповноважений начальник департаменту заповідної справи Міністерства захисту довкілля Едгар Токарь.

А вже восени Секретаріат Бернської конвенції на черговому засіданні розгляне скаргу ГО «Екосфера» та відповідь Міндовкілля зі згаданого питання та ухвалюватиме рішення щодо рекомендацій Україні.

Утім, за словами Оксани Станкевич-Волосянчук, рішення Секретаріату має не лише рекомендаційний характер: від нього залежить і швидкість та перспективи вступу України до ЄС. Адже декларуючи євроінтеграційні наміри, Україна, серед іншого, зобов’язалася забезпечувати охорону природних екосистем.

Загрози для Тересви мініГЕС

Річка Тересва в Тячівському районі є притокою Тиси. Тересва визначена як об’єкт Смарагдової мережі і є іхтіологічним заказником. Тут живе і нереститься 12 видів риб та круглоротих з Червоної книги України та 8 видів з Резолюції 6-ї Бернської Конвенції, які потребують особливих заходів для збереження, пояснюють в ГО «Екосфера».

Науковці-дослідники зазначають, що каскад гребель на річці загрожуватиме природним цінностям Тересви, зокрема якості води та біорізноманіттю. Будівництво каскаду ГЕС призведе до знищення більш ніж десяти типів прибережних та руслових оселищ річки, які охороняються Бернською конвенцією.

Ще одним негативним наслідком сегментації річки та сповільнення її течії називають втрату природної здатності річки до самоочищення, що суттєво вплине на її екологічний статус.

«Екологічний статус річки характеризується її хімічним та біологічним станом, а також фізичним станом середовища. Цей статус визначає, чи може річка підтримувати життя та виконувати свої екологічні функції, як-от забезпечення чистої питної води та збереження біорізноманіття. Сьогодні Тересва відповідає належному екологічному статусу. Каскад ГЕС, особливо зважаючи на відсутність очисних споруд у Дубовому, суттєво погіршить екологічний статус річки – прогнозовано до класу «поганий», – пояснюють у ГО «Екосфера».

Україна приєдналася до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі у 1996 році. Конвенція відома під назвою Бернської конвенції, де й була ухвалена, і діє сьогодні діє під егідою Ради Європи.

Цілі Бернської конвенції полягають у збереженні дикої флори та фауни в їх природних середовищах існування. Особлива увага приділяється зникаючим та вразливим видам, включаючи зникаючі та вразливі мігруючі види.

Договірні сторони Конвенції мають вживати необхідних заходів для збереження популяцій дикої флори та фауни або їх модифікацій.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки групи “Вільні ріки, живі гори” у Фейсбуці

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