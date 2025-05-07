Мешканці Калин на Тячівщині намагаються зупинити незаконне будівництво мініГЕС на Тересві

Забудовник ТОВ «Гідроресурс-Тересва» без належних дозвільних документів спробував розпочати будівництво мініГЕС на річці Тересва у закарпатському селі Калини. Мешканці виступають проти забудови річки.

Історія намірів спорудити на річці Тересва у Тячівському районі каскад мініГЕС сягає 2017 року, коли ідея вперше була озвучена забудовником.

Передісторія

У 2018 році у місцевій громаді відбулися громадські слухання, на якій калиняни висловили незгоду із планами забудувати річку, розповіла у коментарі Varosh мешканка Калин, представниця ГО «За чисте довкілля «Калиновий цвіт» Тетяна Телюк.

«На слуханнях були присутні й працівники тодішнього Міністерства екології. Вони публічно говорили, що люди можуть зупинити будівництво в будь-який момент, якщо будуть проти. Тоді ми зібрали 2024 підписи, що не хочемо на нашій річці мініГЕС», – сказала Тетяна Телюк.

Того ж 2018 року ТОВ «Гідроресурс-Тересва» пройшло процедуру оцінку впливу на довкілля і отримало позитивний висновок Міністерства екології на будівництво на Тересві 2-х дериваційних мініГЕС потужністю до 3,5 мВт.

Відтоді ідея будівництва мініГЕС кілька років була «на паузі», аж допоки у 2023-му році рухи в напрямку забудови річки знову не активізувалися. Тоді Дубівська селищна рада затвердила детальний план території під будівництво мініГЕС і передала забудовнику у користування 2 земельних ділянки.

Відтак у червні 2024 року відбулися 2 громадських слухання щодо спорудження на Тересві 2 мініГЕС. На перших слуханнях калиняни висловилися категорично проти будівництва, а на другі – просто не змогли потрапити, адже селищна рада не оприлюднила інформацію про їх проведення, каже Тетяна Телюк.

Справи у суді, а будівництво форсують без належного висновку ОВД

На той час на розгляді в суді вже перебували кілька справ, що стосуються будівництва згаданих міні гідроелектростанцій. Калиняни оскаржують рішення Дубівської селищної ради про затвердження плану детальних територій та рішення про відведення земельних ділянок під будівництво мініГЕС на Тересві, розповіла юристка Наталія Майстренко.

На час судових розглядів, які тривають понині, Міндовкілля своїм рішенням від 25 червня 2024 року зупинило адміністративний розгляд документів для отримання висновку оцінки впливу на довкілля. Без цього висновку будувати мініГЕС заборонено законодавством.

Утім цього року ТОВ «Гідроресурс-Тересва», посилаючись на неактуальний висновок ОВД від 2018 року та дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування, попри протести селян, намагається розпочати будівництво мініГЕС.

При цьому, каже Наталія Майстренко, на Тересві тепер хочуть збудувати міні гідроелекстростанції зовсім іншого типу, ніж зазначено у демонстрованому висновку ОВД, з іншою потужністю та на іншій земельній ділянці.

Юристка пояснює: для гідроелектростанцій любої потужності будь-якого типу потрібно проводити оцінку впливу на довкілля, позаяк такі роботи – це втручання у водне середовище й екосистему.

Раніше на Тересві планувалося зводити дериваційні мініГЕС потужністю до 3,5 мВт. У 2018 році забудовник отримав висновок ОВД саме на такі об’єкти.

«Тепер же вони хочуть зводити тут вже руслові мініГЕС потужністю до 1мВТ. Але необхідного висновку ОВД не мають, позаяк процедура розгляду документів для його отримання зупинена з минулого року. Тобто, Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на будівельні роботи ГЕС-1 та ГЕС-2 без відповідного висновку ОВД», – каже Наталія Майстренко.

При цьому, відповідно до старого висновку ОВД 2018-го року мініГЕС мали будуватися зовсім на іншій території, ніж та, на яку тепер намагається зайти забудовник – за 2 км нижче від локації у Калинах, в межах сусіднього села Ганичі. За словами Наталія Майстренко, це підтверджують і висновки фахівців водного господарства.

Самовільне захоплення території та пошкодження дамби

Всупереч цьому, 28 квітня на плановану під будівництво територію зайшла будівельна техніка. Роботи намагалися проводити, не зважаючи на те, що до 15 травня встановлено «режим тиші», адже триває нерест.

Намагаючись розпочати будівельні роботи, працівники забудовника вирубали дерева на території, зняли родючий шар ґрунту і пошкодили важкою будівельною технікою дамбу, яка перебуває на балансі держави.

«Вони зайняли територію, куди взагалі не мали права заходити, облаштували будівельний майданчик, завезли будівельні вагончики, металічні контейнери й полізли в русло річки», – сказала Наталія Майстренко.

Будівельну техніку зупиняли люди, що оперативно прийшли на місце події. Факт пошкодження дамби зафіксував начальник Тячівського міськрайонного управління водного господарства Сергій Стойка. На місце викликали представників поліції, які за фактом руйнування дамби розпочали кримінальне провадження.

Також правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 197 «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво».

Минулого тижня у Тячівській райадміністрації відбулося засідання щодо ситуації зі спорудженням мініГЕС на Тересві. На засіданні були присутні місцеві мешканці, представники правоохоронних органів, водного господарства, органу рибоохорони. За словами Тетяни Телюк, поки триває кримінальне провадження і до рішення суду будівельна техніка на майданчику опечатана.

Опечатана техніка і приїзд до ОВА

Тим часом сьогодні ініціативна група калинян зранку приїхала в Ужгород, аби зустрітися із керівництвом області й на прийомі розповісти про події в Калинах. Утім із мешканцями в ОВА ніхто не зустрівся, посилаючи на те, що на зустріч необхідно записуватися завчасно, сказала Тетяна Телюк.

За словами Наталії Майстренко, наразі загалом відомо про плани ТОВ «Гідроресурс-Тересва» щодо спорудження на річці Тересва каскаду з не менш як 8 мініГЕС – в Бедевлі, Дубовому, Нересниці та Красній.

Річка Тересва в Тячівському районі є притокою Тиси. Окрім іншого, Тересва – це ще й об’єкт Смарагдової мережі, де живуть і розмножуються більше десятка червонокнижних видів риб. Надання річці статусу об’єкта Смарагдової мережі означає, що вона є оселищем видів риби, що зникають і є рідкісними не лише в Україні, але й у цілій Європі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки групи “Вільні ріки, живі гори” у Фейсбуці

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