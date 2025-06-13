Мер Ужгорода Андріїв заявив, що у міських школах і садочках “абсолютно всім” вистачає місць

На засідання міської ради 13 червня мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив, що у міських школах та садочках вистачає місць «абсолютно всім» дітям. Тому не варто будувати нові. Крім того, мер стверджує, що наразі місто не може будувати нові садочки й школи, “бо воєнний стан”.

— Наші школи й садочки відвідує менше дітей, ніж до війни (повномасштабного вторгнення, — ред.). У нас у місті сьогодні достатньо дошкільних та шкільних навчальних закладів. Оскільки зараз воєнний стан, тому ми не можемо продовжити будівництво нашого дошкільного навчального закладу. Але в нас зараз абсолютно всім вистачає місць, — переконує Богдан Андріїв.

На початку навчального року видання Zaxid.net повідомляло, що в ужгородських ліцеях №3 та №5 ім. Івана Чендея, через нестачу місць навчання відбувається у дві зміни.

« Ми багато років чекали, щоб відкрилася школа, але так й не дочекалися »

У наступному навчальному році в деяких ужгородських навчальних закладах діти знову будуть вчитися у дві зміни. Вчителька початкових класів ліцею у №5 ім. Івана Чендея на анонімних умовах розповіла Varosh про те, що класи в ліцеї переповнені як у молодшій школі, так і в старшій.

— Цього року ми набираємо 2 класи по 25 дітей, відповідно до нових норм. Звісно, бажаючих піти у перші класи набагато більше. У нас наповнюваність завжди 30+ дітей, по 2-3 паралельних потоки. Зараз у нас буде 4 класи майбутніх 4-класників. Цього навчального року старша школа (6-10 класи) навчалася у дві зміни, що пов’язано з відсутністю приміщень. З нового навчального року ситуація повториться. Ми багато років чекали, щоб відкрилася школа у Новому районі, наприклад, на місці Епіцентру, але так й не дочекалися.

Марія Симкович, керівниця Освітнього центру «Інсайдер» також вважає, що Ужгород потребує більше навчальних закладів, зокрема, у тих районах, що активно забудовуються.

— Особливо, коли йдеться про мікрорайони Боздош та Новий Район. Вони активно забудовуються, там заселяються сім’ї з дітьми, зокрема й ті, які евакуювалися з прифронтових областей. Ліцей «Імідж» та ліцей ім.А.Волошина — не витривають такого напливу, та й відвозити дітей у центр стане важче, — каже Симкович. За її словами, колись місто планувало збудувати школи у цих мікрорайонах, однак «що стало на заваді — не зрозуміло».

За роки Незалежної України в Ужгороді не побудували жодну державну школу. Однак міська влада неодноразово давала обіцянки звести новий навчальний заклад. Зокрема, у 2016 році в Ужгородській міськраді публічно заявили про намір збувати нову школу на 1000 місць в Новому Районі.

На цій сесії міської ради також прийняли низку цільових програм. Одна з них передбачає безоплатне лікування зубів та зубопротезування для військовослужбовців та членів їхніх родин. Більше про це:

Галина Гичка, Varosh

Фото: Facebook-сторінка Ужгородської міської ради

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