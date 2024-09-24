Меморіальну дошку Кларі Балог встановлять в Ужгороді

На фронтальній стіні танцювального залу Закарпатської обласної філармонії завтра, 25 вересня, встановлять меморіальну дошку видатній закарпатській балетмейстерці-постановниці, народній артистці України Кларі Балог. Подію присвятять 79-й річниці з дня створення Закарпатського народного хору.

Автором дошки став молодий скульптор, викладач Закарпатської академії мистецтв Іван Цубина.

— Жіночність, енергійна, радісна вдача Клари Балог лягли в основу концепції портрета, а динаміка народного танцю стала ключовою для композиції в цілому, — сказав він на пресконференції з приводу відкриття.

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— Після урочистого відкриття відбудеться концерт найкращих творчих колективів краю, які зберігають і продовжують традиції народного танцювального мистецтва. Для мешканців та гостей міста виступатимуть ініціатори заходу – Заслужений академічний Закарпатський народний хор, а також танцювальні ансамблі „Кольори Карпат“, „Турянська долина“, „Карічка“, „Джерела“, „Наша файта“, „Зіраті-Зефірчик“ і танцювальний колектив Свалявської школи мистецтв. Традиційно під час заходу триватиме збір коштів для ЗСУ, – зауважила художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук.

Пам’ятну дошку Кларі Балог встановлять за сприяння Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород та БФ «Закарпатський народний хор». Церемонія відкриття почнеться о 15:00.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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