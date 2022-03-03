Меленький – великий Ужгород. Як на мить зникають емоції, а потім повертаються з новою силою

За вісім чорних днів війни росії проти України Закарпаття перетворилося у єдиний злагоджений організм допомоги біженцям. Абсоютно кожен зкарпатець допомагає, хто як може, або як навчився за критично короткий термін. За вісім днів героїчного супротиву всі ми розширили свої межі болю, сили і емпатії.

Христина Губська:

“Так виглядає звичайний день у Центрі руху підтримки закарпатських військових. Все організовано, швидко і людно. Я бачила, як бабуся прийшла просити тканину, щоб плести сітки, як приносили пакети з ліками зі словами: “Все, що знайшли”. Як молоді хлопці, які вчора вчились у школі, пакували каримати й жилети у коробки не першу годину. Як французький журналіст у нашій вантажівці з медичною допомогою їде знімати війну.

Я точно можу казати, що колись я буду дивитись в очі своїм дітям без сорому за свою країну”.

Якщо ви приїхали на Закарпаття, на залізничному вокзалі Ужгорода цілодобово працюють представники міської ради. Вони зустрічають всі потяги і координують вимушених переселенців. Крім того, на вокзалі є безкоштовна їжа.

Крім того, в Ужгороді діє гастрономічний батальойон “Дельфін”. Приходьте за адресою: Ужгород, Київська набережна, 3. Працює щодня, з 9:00 до 22:00.

Коли гості краю трохи відпочинуть і адаптуються, волонтери запрошують їх стати пліч-о-пліч і разом допомагати боронити нашу країну.

“Коли чуєш історію про те, як чоловік у 201 році тікав із Сирії від війн і тепер біжить знову, а потім бачиш жінку, яка мовчки сидить і дивиться в одну точку безупину уже годину, то на декілька секунд зникають всі емоції, а потім повертаються з подвійною силою. І в один момент зникає зовсім страх, бо ти хочеш зробити все можливе, щоб жодна дитина не дивилась так на тебе”, – каже Христина.

Олеся Смирнова, Varosh

Фото: Христина Губська