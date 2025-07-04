Мексика, Тайвань і Люксембург. Стало відомо, де і скільки мер Ужгорода пробув у закордонних відрядженнях

У 2024 році мер Ужгорода Богдан Андріїв пробув у закордонних відрядженнях понад 2 місяці (81 день). Про це повідомили у міськраді у відповідь на запит Varosh. Цікаво, що жодних згадок про ці поїздки (окрім «Днів України у Кошице») та їх результативність немає ані на офіційних сторінках Ужгородської міської ради та Богдана Андріїва у соцмережах, ані на сайті міськради.

Найбільше часу мер провів у США — 26 днів. Він їздив туди на 2 події — «Український тиждень» у Вашингтоні взимку та міжнародну торгівельну місію «Відродження України» восени.

У 2024 році мер Ужгорода також побував 9 днів у Мексиці, у місті Леон. Як повідомили у міськраді, там Андріїв взяв участь у подіях, присвячених проведенню Міжнародних дитячих ігор (International Children’s Games). Трійку країн, де ужгородський мер торік пробув найдовше – 8 днів – завершує Австрія. В міськраді повідомили, що Андріїв їздив у місто Грац «для ознайомлення з діяльністю комплексних об’єктів з переробки відходів».

Крім того, «з метою налагодження стратегічної співпраці між муніципалітетами» Андріїв мав закордонне відрядження до Люксембургу. А також відвідував сусідні держави, зокрема Польщу (8 днів), Словаччину (6 днів), Румунію (5 днів) та Чехію (4 дні).

Поки Богдан Андріїв був у відрядженні, обов’язки міського голови виконували — секретар міськради Ігор Чорній та перший заступний міського голови Вадим Борець.

У яких закордонних відрядженнях був мер Ужгорода у 2025 році?

За повідомленням міськради, за перше півріччя 2025 року (січень-червень) мер Ужгорода провів у закордонних відрядженнях сумарно 37 днів. Найбільше Андріїв їздив у робочі відрядження до центральноєвропейських сусідів — Угорщини, Німеччини та Польщі. А також розширив географію відряджень, відвідавши форуми Smart City Summit and Expo у м.Тайбей (Тайвань) та форум Rebirth of Ukraine у Великій Британії.

Про ці відрядження мер Ужгорода також не згадав у жодній зі своїх соцмереж. Varosh направ запити до організацій, які надсилали запрошення меру на події, з проханням підтвердити, чи дійсно Богдан Андріїв був у переліку учасників цих заходів і якщо так, то якою була його участь на цих форумах.

Проаналізувати відрядження мера Ужгорода у період з 2022-23 року не вдалося. У відповідь на запит міська рада повідомила, що «оригінали розпоряджень міського голови про відрядження за кордон працівників міської ради у період з лютого до жовтня 2023 року було вилучено правоохоронними органами 01.11.2023».

Раніше ми писали, що мер Ужгорода Богдан Андріїв входить у ТОП-4 найвисокооплачуваніших міських голів України.

Галина Гичка, Varosh

Інфографіка та головне фото: Varosh

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