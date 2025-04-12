МакДональдс в Ужгороді: 10 цікавих фактів з відкриття ресторану

Заклад міжнародної мережі швидкого харчування McDonaldʼs нарешті відкрили в Ужгороді на проспекті Свободи, поблизу 16-поверхівки. Відтепер МакДональдс в Ужгороді — це найзахідніший заклад мережі в Україні, до цього часу таким був ресторан у Яремче. Закарпаття — останній регіон, де відкривається МакДональдс, — розповіли під час відкриття. Всього в Україні існує 126 закладів, але тільки 111 з них працюють, інші зупинили роботу через російську агресію та загрозу безпеки.

“МакДональдс залишається місцем безпеки й відкриття закладу в Закарпатті це засвідчує. Регіон безпечний для інвестицій, може працювати з великими мережами. Це — надходження в бюджет та нові робочі місця. А також це — приклад сервісу високої якості, який формує здорове конкурентне середовище”, — пояснили на відкритті.

Тож чим цікавий заклад в Ужгороді? Розповідаємо факти.

Цілодобовий заклад

МакДональдс в Ужгороді — це цілодобовий заклад, єдиний наразі в Україні. Тут 80 працівників. За одну годину кухня може виготовляти 1000 бургерів.

Площа та місткість

Приміщення займає 400 кв. метрів та може одночасно вмістити 160 відвідувачів – 64 всередині, а інші — надворі.

Другий з початку року

В Україні всього існує 126 закладів МакДональдс, з яких 111 працює. Ресторан в Ужгороді — це другий заклад МакДональдс, відкритий в Україні з початку 2025 року (перший був у Броварах).

Один з найсучасніших закладів обслуговування

Ресторан МакДональдс в Ужгороді — це заклад, у якому впроваджені найсучасніші технології МакДональдс у світі. Зокрема, тут працюють всі канали продажів — МакДрайв, цифрові монітори, замовлення за столиками і на касі, а також скоро запрацює доставка.

Меню

У закладі можна скуштувати основне меню, яке є в кожному закладі мережі у світі: БігМак, Чізбургер, Гамбургер, Чікен МакНагетс, Картопля фрі. Також можна спробувати тільки українські новинки: український бургер, БігТейсті, Вишневий пиріг, Сирний соус та фірмові сніданки.

Бургери з типово закарпатською начинкою, як-от умовні МакБограч меню, МакДерун чи Даблбриндзю поки, на жаль, не продають.

Безпека

Під час повітряної тривоги заклад будуть зачиняти, а працівників та відвідувачів — евакуйовувати. Час на евакуацію — 5 хвилин. Зазвичай, заклади будуть власне сховище, це є у планах закладу в Ужгороді. Але поки будуть ходити у сховище готелю “Ужгород”.

На випадок блекаутів передбачене резервне живлення.

МакДрайв

У ресторані облаштована подвійна лінія МакДрайву. Заклад може обслужити 20 автомобілів одночасно, зі спроможністю у 160 автомобілів на годину. У закладі попереджають: у перші 2 тижні можливі труднощі у трафіку, але потім все має повернутися до норми.

Сортування та піклування про природу

Заклад дружній до навколишнього середовища. В закладі МакДональдс в Ужгороді працюють енергоощадні технології: система теплових насосів, рекуперації. А також кожен клієнт може власноруч сортувати. Також тут відмовляються від пластику та використовують дерев’яні прибори.

Наступний — у Мукачеві

Наступний заклад відкриють незабаром у Мукачеві, дату поки не розголошують. Планують відривати заклади мережі й в інших містах Закарпаття.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Галина Гичка, Зоряна Попович, Varosh

Фото: Галина Гичка, McDonaldʼs

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