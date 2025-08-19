Масштабна мандрівна виставка “Вільні квіти” завітала в Ужгород

В Ужгороді відкрилася мандрівна благодійна виставка-продаж “Вільні квіти” – масштабний мистецький проєкт, який об’єднав близько сорока художників і художниць з усієї України та з-за кордону.

У залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту представлено понад 80 робіт митців із Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Кривого Рогу, Тернополя, Коломиї, Хуста, Виноградова, а також Лондона та Мюнхена.

Це вже друга виставка в межах проєкту. Перша відбулася у Хусті на початку червня. Після цього до ініціативи долучилися нові учасники, й тепер уже в “розширеному” складі експозиція завітала в Ужгород.

Виставка-подяка

Організаторка виставки, художниця з Коломиї Наталія Вовчук розповіла для Varosh: ідея “Вільних квітів” народилася в Чернівцях, де відбувалася її персональна виставка. Тоді жінці і спало на думку об’єднати митців, щоб творити щось спільне на знак подяки захисникам.

Центральною темою виставки є квіти.

“Це виставка-подяка нашим героям і героїням. Бо квітами ми дякуємо. З квітами ми йдемо на могили, квітами вітаємо, квітами зцілюємо серця. У кожному місті ми мріємо залишати пам’ятний знак і висаджувати калину – як символ вічного життя та пам’яті”, – каже мисткиня.

На виставці Наталія Вовчук представила свою художню роботу “Букет всупереч”. Розповідає: ідея картини народилася зі світлини внутрішньо переміщеної художниці, яка також є учасницею нинішньої виставки.

“Вона показала мені фото своєї орендованої квартири й букет кольорових квітів на столі. І мені так щемко від цього стало і боляче: людина втратила дім, живе в тимчасовому житлі, але все одно знаходить в собі сили накрити стіл скатертиною, поставити квіти та випити чай поруч із ними. Це про біль і водночас про силу жити далі”, – ділиться Наталія Вовчук.

Для неї як організаторки проєкт є не лише мистецьким, але й символічним та благодійним. За задумом, у кожному місті, де експонується виставка, має бути встановлено пам’ятний знак “Червона калина”. Перший такий уже встановлений у Чернівцях. Також вже обрано місце та виготовлений ескіз для пам’ятного знаку у Хусті.

Творчість як терапія

Серед учасниць нинішньої виставки в Ужгороді – художниця з Кушниці Еріка Костраба. Жінка повернулася до малювання кілька років тому після багаторічної перерви. Згадує: після загибелі чоловіка у війні у травні 2022 року живопис став для неї своєрідною терапією.

“Я малювала лише в школі, а потім життя склалося так, що було не до того. І тільки влітку 2023 року я знову взялася за пензель. Це стало для мене способом справлятися з новою реальністю, терапією. А якщо мої картини ще й можуть комусь допомогти, це подвійна радість”, – ділиться художниця.

Так, картину Еріки Костраби “Соняхи”, яка була представлена на першій виставці у Хусті, знайшла свого покупця. Виручені кошти жінка спрямувала на допомогу українським військовим.

На виставці в Ужгороді художниця представляє свою картину “Лимони”: “Мені хотілося подарувати світліший, літній настрій. Яскраво-жовті лимони на темному тлі символізують життя, яке триває навіть у темні часи. А ще вони перегукуються з кольорами українського прапора. Водночас це і моє внутрішнє нагадування, що світло завжди перемагає темряву”.

За два роки війни художниця створила понад 20 картин. Частину з них вона презентувала навіть за кордоном – у Франції, де українських мисткинь приймали благодійні організації.

Подорож триває

“Вільні квіти” вже побували у Хусті та Ужгороді. Попереду – Виноградів, Трускавець, Дрогобич, Луцьк, Коломия та Чернівці.

В Ужгороді виставка експонуватиметься до 3 вересня.

У межах проєкту також створюються футболки з принтами представлених на виставці картин. Всі виручені з їх продажу кошти організатори спрямовують на підтримку ініціативи.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторські

