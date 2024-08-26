Масований обстріл України: на кордоні Закарпаття збили ракету

Від масованого обстрілу вранці 26 серпня постраждали 15 областей України. Метою було пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Летіли БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є пошкодження в низці регіонів, «Укренерго» надав розпорядження застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему.

“Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією”, – написав міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.

Крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей збили бійці закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ. “Вона прямувала до нашого регіону”, — каже голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Вибухи лунали, зокрема, у Києві, Харкові, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому, про вибухи повідомляла влада Одеської, Дніпропетровської, Волинської, Івано-Франківської, Запорізької та Львівської областей. Унаслідок обстрілу відомо про щонайменше трьох загиблих: у Луцьку, на Дніпропетровщині та Запоріжжі, та п’ятьох поранених.

Це перший масований ракетний обстріл усієї України за останні кілька тижнів.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ДСНС Дніпропетровщини

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