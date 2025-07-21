Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Масований обстріл Києва та Івано-Франківська: є загиблі та поранені

21 Липня 2025 216

Кив та Івано-Франківськ цієї ночі опинилися під масованим обстрілом, є загиблі та поранені. росія вдарила по житловій, освітній, транспортній інфраструктурі ударними дронами та ракетами різних типів.

У Києві шестеро людей зазнали поранень унаслідок нічого обстрілу, у Дарницькому районі п’ятеро людей віком від 36 до 55 років зазнали осколкових поранень. Також серед них — 15-річна дівчина. Наразі відомо про одного загиблого. Також пошкоджено один із виходів станції метрополітену “Лук’янівська”, на станції, де в укритті перебувають люди, сильне задимлення.

gal-303218
gal-303232

Загалом постраждали сім районів міста: Дарницький, Святошинський, Солом’янський, Дніпровський, Голосіївській, Оболонський, Шевченківський. Дарницький район постраждав найбільше, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В Івано-Франківську травмовані 4 людей, серед них – дитина. За словами міського голови Руслана Марцінківа, це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення: “ударів було дуже багато”. З його слів, у трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Троє людей зазнали легких поранень.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: ДСНС Києва

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# масований удар ракетами та шахедами # новини Varosh # обстріл # повномасштабна війна в Україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Урожай пшениці вже вдруге зібрали закарпатка Аліса Смирна з дітьми

Палицю з кнопкою SOS та GPS-трекером розробили студенти закарпатського коледжу

Куди піти в Ужгороді у вихідні 18-20 липня: афіша подій

Новою прем’єр-міністеркою України стала Юлія Свириденко. Кого вона привела в уряд