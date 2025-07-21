Масований обстріл Києва та Івано-Франківська: є загиблі та поранені

Кив та Івано-Франківськ цієї ночі опинилися під масованим обстрілом, є загиблі та поранені. росія вдарила по житловій, освітній, транспортній інфраструктурі ударними дронами та ракетами різних типів.

У Києві шестеро людей зазнали поранень унаслідок нічого обстрілу, у Дарницькому районі п’ятеро людей віком від 36 до 55 років зазнали осколкових поранень. Також серед них — 15-річна дівчина. Наразі відомо про одного загиблого. Також пошкоджено один із виходів станції метрополітену “Лук’янівська”, на станції, де в укритті перебувають люди, сильне задимлення.

Загалом постраждали сім районів міста: Дарницький, Святошинський, Солом’янський, Дніпровський, Голосіївській, Оболонський, Шевченківський. Дарницький район постраждав найбільше, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В Івано-Франківську травмовані 4 людей, серед них – дитина. За словами міського голови Руслана Марцінківа, це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення: “ударів було дуже багато”. З його слів, у трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Троє людей зазнали легких поранень.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ДСНС Києва

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