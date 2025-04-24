Масований обстріл 6 областей України та Києва: є загиблі

Цієї ночі під масованим комбінованим обстрілом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях, — повідомляють у ДСНС України.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу столиці загинули 8 людей, травмовано понад 70 людей. Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив: місто надає допомогу мешканцям пошкоджених житлових будинків. У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих. На Житомирщині ворог завдавав повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник, повідомлять у ДСНС України.

За даними Повітряних сил росія атакувала Україну 11 балістичними ракетами, 37 крилатими ракетами типу “Кинжал”, 6 крилатими ракетами типу “Іскандер-К”, 12 крилатими ракетами типу “Калібр” 4 керованими авіаційними ракетами та 145 ударними дронами. Сили ППО повідомили про збиття 48 ракет та 64 безпілотників, ще 68 дронів локаційно утрачені.

Вранці російські війська в черговий раз атакували Сумщину. Під ударом опинився один із населених пунктів Роменського району. За передньою інформацією, постраждали 2 людини.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ДСНС України, ДСНС Києва, hromadske.ua

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