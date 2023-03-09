Масовані обстріли та вибухи в низці регіонів України. Є травмовані та загиблі

У ніч 9 березня росія знову здійснила масований обстріл регіонів України, відомо про влучання в обʼєкти інфраструктури та енергетики, поранених та загиблих цивільних. “Укрзалізниця” повідомила про затримку 15 рейсів.

Під обстріл потрапили Харківщина, Одеська, Київська області, про вибухи повідомляли зокрема й на Вінниччині, Івано-Франківщині, Житомирщині, Хмельниччині, Сумщині, Тернопільщині, Львівщині, у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.

У столиці введені часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини — їм надають медичну допомогу.

Четверо людей загинуло в Золочівському районі на Львівщині: там ракета потрапила в житлову зону. Рятувальники розбирають руйнування.

Varosh,

Фото: Громадське. Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку на Львівщині

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