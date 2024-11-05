“Марта й інші жінки”: нову книгу Зої Казанжи презентують в Ужгороді

У четвер, 7 листопада, письменниця, журналістка та громадська діячка Зоя Казанжи презентує в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка свою нову книгу «Марта й інші жінки». Розмову про літературу, війну та життя, а також про нову книгу модеруватиме Євгенія Напуда.

Нова книга про те, як це — дмухати на рани, ловити руками кулі, виживати й тримати в долонях світ навіть тоді, коли втрачаєш найближчих, найрідніших, коханих і коли все навколо є дуже хитким і крихким? Як це — шукати кровоспинне і шукати слова, щоби погамувати біль, який, здається, неможливо вгамувати? Ці жінки саме так і роблять: гоять рани, кохають, пам’ятають, чекають, ростять собі сильні крила, навіть якщо ці крила боляче обпалює війна. Зараз багато таких жінок: одна везе повну автівку спальників, інша — вивозить дітей, щоб урятувати, ще інша може підбити навіть танк, хоча раніше уміла тільки танцювати, а ще інша готова закопати своє серце там, куди мають повернутися.

Не обійдеться і без щемких авторських читань давніших та нових текстів Зої Казанжи, кажуть організатори. Зустріч почнеться о 18:00 за адресою пр. Свободи, 16. Замовити книгу можна на сайті “Видавництва Старого Лева”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Зої Казанжи у Фейсбуці

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