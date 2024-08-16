Маршрут потяга “Львів-Рахів” продовжили

Відзавтра, 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів — Рахів — Львів продовжить свій маршрут до зупинки Ділове замість Рахова. Про це в телеграм-каналі повідомила Укрзалізниця.

Розклад руху між Львовом (відправлення о 15:22) та Раховом змін не зазнає, а з Рахова поїзд відправиться о 21:24, Берлебаш 21:36-21:37, прибуття у Ділове о 21:49.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 03:18, Берлебаш 03:31-03:32, Рахів 03:43 й далі звичним розкладом руху з прибуттям до Львова о 10:07.

Поїзд робить зупинки на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясіня, Свидовець, Кваси, Білин, Рахів, Берлебаш. Тепер до цього списку додалася ще одна локація – Ділове.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Укрзалізниці

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