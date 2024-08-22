Марш у вишиванках пройде в Ужгороді в День Незалежності

Щоб обʼєднати громади зі спільними цінностями, підняти патріотичний дух, зберегти національно-культурні традиції і вшанувати Героїв, які поклали життя за Незалежність України, в Ужгороді на День Незалежності проведуть Марш у вишиванках. Організовує захід Рух підтримки закарпатських військових.

Для маршу учасників чекають 24 серпня о 18.00 біля памʼятника Тарасу Шевченку. Кличуть людей з дітьми, школярів, колективи.

Хода пройде маршрутом пл. Народна, вул. Довженко, вул. колишня Крилова, вул. Ерделі, пагорб Слави, вул. Тиха, вул. Жупанатська, пл. Поштова, наб. Незалежності. Учасники можуть брати з собою квіти, прапори, свічки.

— Ми принесемо нашим загиблим Героям квіти, вогонь памʼяті і заспіваємо три символічні пісні: Марш української армії, Гімн України і Червону калину, — кажуть організатори.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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