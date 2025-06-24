Маріупольський театр завершує третій сезон в Ужгороді: 14 прем’єр та гастролі до Гааги

14 прем’єр за три роки діяльності на Закарпатті поставив Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь). В колективі сьогодні працюють і закарпатці, і запоріжці, і харків’яни, є і студентська молодь, яка вчиться, — нині театр закриває третій театральний сезон в Ужгороді і запрошує одразу ж на відкриття наступного.

— Сьогодні актори працюють з матеріалом, який допомагає нам відчути сьогодення і побачити майбутнє наше, як треба жити, які акценти ставити, до чого рухатись, у що треба вірити і як нам подолати сьогоднішню смуту, яка принесла нам війну, — каже Varosh Геннадій Дибовський, директор-художній керівник театру. — Наразі в нас заборонені комедії чи водевілі. Перше, я шукаю ексклюзивний матеріал, щоб не стикатися з іншими театрами. По-друге, він повинен бути розумним і чуттєвим. Я дуже хотів би, щоб глядач, який приходить до нас, попадав не на шоу, а на діалог “серце-серце”, щоб ми спілкувалися відчуттями. Оце для мене саме головне.

Нині актори Маріупольського драмтеатру не мають свого окремого приміщення — для репетицій використовують приміщення на вулиці Собранецькій, а вистави показують у театрі ляльок “Бавка”. Ну і звичайно ж, багато гастролюють не тільки Закарпаттям. Та неофіційна назва “театр без даху” Геннадія Дибовського не засмучує, а радше навпаки:

— Чим більше театр наш їздить, чим більше люди бачать, що Маріупольський театр живий, він рухається, він професійний, він яскравий, він дає нам подих якийсь, тим більше люди будуть впевнені, що Маріуполь і Донеччина обов’язково повернуться. Бо поки ми працюємо, Донеччина і Маріуполь український, — каже він. — Тому я і вибрав такий антрепризний рух, щоб ми не сиділи “на стаціонарі”, а їздили.

“Маріупольську драму” покажуть у Гаазі

Головна вистава театру — “Маріупольська драма”, актори театру покажуть її в суботу, 28 червня, на закриття сезону, 50-тий раз. Вистава — про життя до повномасштабного вторгнення, виживання в будівлі театру під постійними вибухами поруч та про сам момент влучання авіабомби. Розповідають її зі сцени актори, які безпосередньо пережили ці події. Тобто вони не грають ролі, а розповідають власні історії.

— Коли театр приїхав до Ужгорода, це в другій половині травня, то зразу виникла ідея створити постановку про цю трагедію, яка, до речі, є однією з найбільших трагедій за час російсько-української війни, — розповів Varosh автор тексту вистави Олександр Гаврош. — Я кілька тижнів записував розмови з акторами і працівниками театру, які приїхали, загалом 50 годин записів було… На основі цих документальних свідчень вибудував драму, власне, п’єсу.

Виставу вперше показали на півріччя трагедії — 16-го вересня 2022 року. Досі вистава не сходить зі сцени Маріупольського театру, її показали практично по всьому Закарпатті, по Україні, на багатьох містах і за кордоном.

22 жовтня 2025 року театр повезе виставу в Гаагу і покаже її світові з того майданчика. Щоб розказати світу правду про те, що коїться в Україні, правду від людей, які бачили на власні очі цей жах, які на собі відчули, що це таке війна і що це таке — “рускій мір”.

Тож у суботу, 28 червня “Маріупольську драму” можна буде побачити на сцені театру ляльок “Бавка” (о 18:00), а в неділю закриє сезон вистава “Косметика ворога” (о 18:00).

А вже 15 серпня на сцені Падіюну театр відкриє наступний сезон прем’єрою — виставою “Ніч в Лісабоні” за твором Еріха Марії Ремарка.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Донецького драмтеатру у фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

“