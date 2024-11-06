“Малюю серцем”: виставка картин дружин і мам полеглих Героїв відбудеться в Ужгороді

В Ужгород у межах Всеукраїнського виставкового туру проєкту “ЖИВА. Справжні історії кохання” завітає виставка картин та історій дружин і матерів полеглих Героїв під назвою “Малюю серцем”.

Тур організований за підтримки регіональних партнерів і меценатів та покликаний познайомити громади і суспільство з проблемою проживання тяжкої втрати і гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв.

На виставці в Ужгороді можна буде побачити 130 картин учасниць проєкту з різних міст України. Їх жінки створювали попередньо на майстер-класах за допомогою професійних художниць.

У Закарпатській області майтер-класи проходили в Ужгороді, Мукачеві, Тячеві та Берегові, де художниці Олександра Платунова, Наталія Рибар, Олеся Максименко, Тетяна Рогач допомагали дружинам і мамам полеглих Героїв створити їхні живописні історії на полотні.

Відкриття виставки “Малюю серцем” в Ужгороді відбудеться у четвер, 7 листопада, о 13:00, у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі. Оглянути експозицію буде нагода до 21 листопада.

“ЖИВА. Справжні історії кохання” – це всеукраїнський благодійний арттерапевтичний проєкт, в основі якого – психологічна та соціальна реабілітація дружин і мам загиблих Героїв.

Він започаткований в січні 2023 року волонтерками-ініціаторками проєкту Оленою Сокальською і Аліною Карнауховою.

За рік в проєкті “ЖИВА” взяли участь більше 250 жінок в 20 містах України – Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Нововолинську, Ковелі, Луцьку, Вінниці, Полтаві, Звягелі, Гайвороні, Ужгороді, Кривому Розі, Рівному, Володимирі, Житомирі та інших. 3000 учасниць ще планують і чекають такої можливості в своїх громадах.

У межах ініціативи “ЖИВА. Справжні історії кохання” дружини і мами полеглих захисників створюють картини на згадку про їхніх чоловіків та синів, які потім презентують на виставках-історях кохання. Всі картини були створені учасницями вперше в житті олійними фарбами в художніх студіях, де їм допомагали професійні художники. Виставки проєкту “ЖИВА” вже відбулися в Києві, Львові, Луцьку, Нововолинську, Дніпрі, Звягелі, Кропивницькому, Житомирі, Ірпені.

Наприкінці року тур прямує до Києва, де збере всіх учасниць.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Волинь.online

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