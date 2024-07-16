Макет Ужгородського замку 17 ст., що стоїть на подвір’ї Краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького, доповнили фігурами тварин, людей та зброї. Крім того, сам макет пофарбували, видалили та оновили деякі пошкоджені елементи.

— Додали коней, вартових та гармати зразка 16 століття, — пояснила Varosh директорка музею Ольга Шумовська. — Хотіли трохи відтворити ймовірний інтер’єр замку і додати туди трохи життя, бо живи “персонажів” там не було. Фігурки надрукував наш партнер по проєктах Євген Лукша на 3D-принтері і подарував музею саме для ого, аби “оживити” експозицію.

Крім звичайних персонажів у макеті заховали три фігурки, які не повʼязані з історією замку — відьму, дракона та… Дарта Вейдера! Втім, щоб побачити їх — треба буде добряче пошукати, каже Ольга Шумовська.

Макет замку був на реставрації тиждень, працівники музею оновили матеріали, щоб він краще витримував перепади температур.

Загалом макет замку перенесли з внутрішньої експозиції музею на подвір’я близько 25 років тому. Його архітектором свого часу став Степан Шолтес, а макет церкви Святого Юра та архітектурні доповнення у 2002 році зробив Франциск Ерфан, який на той час працював у музеї.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Краєзнавчого музею у Фейсбуці

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