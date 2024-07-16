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Новини

Макет Ужгородського замку доповнили новими фігурами — історичними та міфічними

16 Липня 2024 142

Макет Ужгородського замку 17 ст.,  що стоїть на подвір’ї Краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького, доповнили фігурами тварин, людей та зброї. Крім того, сам макет пофарбували, видалили та оновили деякі пошкоджені елементи.

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— Додали коней, вартових та гармати зразка 16 століття, — пояснила Varosh директорка музею Ольга Шумовська. — Хотіли трохи відтворити ймовірний інтер’єр замку і додати туди трохи життя, бо живи “персонажів” там не було. Фігурки надрукував наш партнер по проєктах Євген Лукша на 3D-принтері і подарував музею саме для ого, аби “оживити” експозицію.

Крім звичайних персонажів у макеті заховали три фігурки, які не повʼязані з історією замку — відьму, дракона та… Дарта Вейдера! Втім, щоб побачити їх — треба буде добряче пошукати, каже Ольга Шумовська.

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Макет замку був на реставрації тиждень, працівники музею оновили матеріали, щоб він краще витримував перепади температур.

Загалом макет замку перенесли з внутрішньої експозиції музею на подвір’я близько 25 років тому. Його архітектором свого часу став Степан Шолтес, а макет церкви Святого Юра та архітектурні доповнення у 2002 році зробив Франциск Ерфан, який на той час працював у музеї.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Краєзнавчого музею у Фейсбуці

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