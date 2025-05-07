Сьогодні, 7 травня, у Мукачеві відкрився перший у місті ресторан “МакДональдз”. Це 112-й заклад мережі в Україні, і 2-й на Закарпатті.

Як повідомляв Varosh, перший “МакДональдз” в області відкрився 12 квітня в Ужгороді.

Новий заклад у Мукачеві розташований поряд із найбільш густонаселеним районом міста на трасі міжнародного значення Київ-Чоп на вул. Лавківській. Таким чином, він буде зручний також і для людей, що подорожують, повідомили Varosh у пресофісі “МакДональдз”.

Заклад у Мукачеві — це одноповерхова будівля площею майже 500 м² із доступом до всіх каналів продажу.

Зала може вмістити 126 відвідувачів, тераса розрахована ще на 132 гостей.

На парковці поруч із рестораном є місце як для легкових автомобілів, так і для вантажівок і туристичних автобусів.

Замовлення можна здійснити на касі, на “МакДрайві” або ж на одному з десяти терміналів самообслуговування. За 2 тижні тут анонсують також сервіс доставки “МакДелівері”.

Заклад “МакДональдз” у Мукачеві працюватиме з 7:00 до 23:00, тоді як “МакДрайв” відкритий цілодобово.

У новому закладі працевлаштували близько 70 людей.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: “МакДональдз” та Закарпатська ОВА

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