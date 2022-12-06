Майже половина закарпатців сьогодні буде без електрики, — обленерго

“Закарпаттяобленерго” повідомило, що згідно з розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», внаслідок ракетних обстрілів по об’єктах енергетики України 5 грудня доведено ліміт, що складає 56% від величини потужності, необхідної для покриття максимального навантаження.

“Внаслідок цього 6 грудня забезпечити термін включень та відключень з інтервалом часу 4 години, як це передбачав розроблений графік, неможливо. Відповідно, терміни відключень можуть бути довшими, а терміни включень – коротшими”, — пояснили в товаристві.

Прогнозовані години, черги та терміни включень/відключень можна переглянути за посиланням: https://zakarpat.energy/…/break-in…/schedule/

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита написав у своєму Телеграм-каналі, що на Закарпатті відсьогодні застосовані всі 10 черг графіків аварійних відключень. Унаслідок ракетних обстрілів у регіоні відключено 80% споживачів.

“Енергетики працюють над відновленням роботи ОЕС, після чого буде можливим повернення до стабілізаційних погодинних включень/відключень електроенергії”, — додав він.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.