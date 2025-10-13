ТОВ “Уждорбуд” 6 жовтня у повному обсязі сплатило відшкодування у розмірі 992 650 гривень за пошкодження дерев під час будівництва дороги до урочища Прелуки у Жденіївській територіальній громаді, повідомляє ГО Save Пікуй.

Керівниця ГО “Зберегти Пікуй” Наталія Вишневська у коментарі Varosh констатує, що під час будівництва, кожне друге дерево на вздовж 7 кілометрів дороги, було пошкоджене: “Техніка здирала кору, дерева засипали ґрунтом або зсували з корінням униз по схилу”.

Такі дії й стали підставою для нарахування штрафу – за пошкодження дерев до стану припинення росту. Адже після цього дерева вже не можуть відновитися, поступово гинуть і згодом будуть спиляні.

Розмір шкоди встановили спеціалісти Карпатського лісового офісу ДП “Ліси України”, які проводили перевірку на місці. В майбутньому ці кошти можуть бути використані на природоохоронні заходи – рекультивацію дороги, відновлення лісових насаджень.

Як домоглися покарання

Звернення громадських активістів до Державної екологічної інспекції через систему “Екозагроза” спочатку не дали результату, однак після повторних наполегливих звернень інспекція провела перевірку і встановила розмір шкоди.

“Спочатку нам стало відомо про накладний штраф на 160 тисяч гривень, а вже нещодавно – про ще один, майже на мільйон”, – каже Наталія Вишневська.

При цьому наголошує: цей випадок доводить, що громадський контроль працює, якщо люди не залишаються байдужими. “Тому, коли ми закликаємо долучатися до екозахисту, не проходьте повз. Інколи наші звернення до екологічних служб, прокуратури, поліції дають практичний результат”, — наголошує керівниця Save Пікуй.

Тим більше, що, за інформацією організації, у планах вже є наступна рубка вже згаданого лісу для проведення ліній електропередач, щоб під’єднати вітряки з полонини Руна. Ширина рубка становитиме 40 метрів.

Контекст

Схожа ситуація з вирубкою заповідного лісу, але на іншій локації – від с. Розтоки до Вододільного хребта – сталася у 2023 році. Тоді для вивозу метрологічного обладнання на Верховинський Вододільний хребет було прорубано дорогу через заказник “Привододільний” без жодних дозволів. З цією ситуацією пов’язують діяльність ТОВ “Вітряні парки України”.

Під час цих робіт знищили заповідний ліс, пошкодили піший туристичний маршрут і завдали державі збитків на понад 2 млн грн. За цим фактом було відкрито кримінальну справу. Через два роки слідства винним визнали лише водія екскаватора – суд присудив йому 5 років позбавлення волі умовно та зобов’язав сплатити збитки у 2 млн грн до бюджету Жденіївської громади.

Водночас рекультивацію дороги, відновлення маршруту й лісових насаджень не здійснили.

Таким чином, непоправної шкоди природі Верховинського Вододільного хребта було завдано задовго до початку будівництва самих вітроустановок. На цій території розташовані заказники “Либохорівський” та “Пікуй”, і будь-яке масштабне будівництво тут становить загрозу для унікального гірського рельєфу та біорізноманіття Карпат.

У серпні поточного року депутати Жденіївської селищної ради надали дозвіл ТОВ “Вітряний парк “Верховинський” на виготовлення технічної документації з поділу земельної ділянки та проведення інженерно-геологічних вишукувань на території близько 216 га за межами населених пунктів. Це рішення фактично запускає процес підготовки до спорудження низки вітроустановок на горі Гостра та Верховинсько-Вододільному хребті.

Нині “Вітропарки України” без отримання обов’язкового висновку оцінки впливу на довкілля вже заливають фундаменти під вітряки на полонині Руній.

Загалом, за інформацією екоспільноти, у планах компанії – будівництво понад 200 вітроустановок на гірських хребтах Карпат. Серед них – цінні високогір’я, як от Вододільний хребет, Лютянська Голиця, гора Остра, полонини Апецька і Красна, яка є частиною заповідного Свидовецького масиву, полонина Руна.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Фейсбук-сторінка ГО “Save Пікуй”

