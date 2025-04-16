Чергове засідання сесії Ужгородської міської ради відбудеться у четвер, 17 квітня.

Згідно із порядком денним, на розгляд буде винесено майже 70 проєктів рішень. Серед них – цільові міські програми, організаційні, бюджетні питання.

Серед інших, на сесію знову виноситься питання про тимчасовий мораторій на розробку та затвердження детальних планів територій в Ужгороді.Питання виносять на розгляд за зверненням міських депутатів Валентина Штефаня та Віктора Качура.

Як пояснював у коментарі Varosh один з авторів звернення Валентин Штефаньо, зміни до детальних планів територій, які у підсумку змінюють генеральний план міста, були дозволені до 1 січня 2025 року. З початку року за законом, прийнятим Верховною Радою, повністю заборонено змінювати план міста за допомогою детальних планів.

Попри це, за його словами, міська рада системно навіть після парламентської заборони, міська рада системно готувала на сесії проєкти про розробку й затвердження детальних планів територій, що є прямим порушенням закону.

До речі, і на прийдешнє засідання також підготовлено до розгляду 2 питання повторно щодо детальних планів територій.

Йдеться про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Павла Чубинського (Олександра Бородіна), Михайла Вербицького (Декабристів), Олександра Можайського (Дрогомерецького) та колією, а також проєкт рішення про розроблення містобудівної документації «Детальний план території, обмеженою річкою Уж, територією Ужгородського МРЕМ, залізницею та межею міста».

50 млн грн допомоги військовим

Також на сесію виноситься розгляд петиції щодо створення у місті цілодобової системи в ветеринарних клініках, щоб за потреби в критичних ситуаціях, як от у випадках збиття тварин, була змога надавати швидку медичну допомогу.

Крім того, на розгляд підготовлено проєкт Програми підтримки військової частини А 4447 на 2025-2026 роки. Згаданим проєктом рішення пропонується на 2025-2026 рік передбачити допомогу для 33-ї окремої механізованої бригади з міського бюджету у сумі 50 млн гривень. Серед передбачених заходів, на які мають бути спрямовані кошти: закупівля речового майна та спорядження, інженерного та спеціального майна, квадракоптерів, засобів зв’язку та оптичних приладів, будівельних матеріалів, запчастин до транспортних засобів тощо.

Засідання сесії Ужгородської міської ради відбудеться у четвер, 17 квітня, о 10:00 у великій сесійній залі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Галини Гички

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