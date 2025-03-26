Майже 3 тонни відходів зібрали волонтери на 25-му Екопікніку

У вихідні в селі Мерешор Тереблянської долини пройшов 25-й Екопікнік від екологічної ініціативи CHYSTO.DE?! Понад 100 людей з різних куточків України, які долучились до очищення ландшафтного заказника «Берег Закарпатського Моря», впродовж двох днів зібрали та відсортували 2702 кг твердих побутових відходів.

— З зібраних відходів відсортували 420 кг пластику, 1389 кг скла, 893 кг інших відходів, серед яких особливо болісно бачити багато кілограмів дитячих підгузків, — кажуть в Чисто.де. — І в цілому важко щоразу зустрічати тут весну і бачити береги, всіяні відходами. Так, їх менше, але вони досі є. А от місцевих, кому власне ці відходи належать, досі нема… або їх можна перелічити на пальцях двох рук… Але на екопікніки приїздять люди, які вважають, що хоч сміття і чуже, але планета наша спільна. І допоки хтось не доріс свідомістю, ми не маємо права дозволити закидати нашу Землю відходами.

“Місяць експериментального сортування”. Як у трьох громадах Закарпаття вчились сортувати відходи

Цього разу Екопікнік назвали «Весняний сонцеворот». Зі слів комунікаційниці ініціативи Катерини Сердечної, волонтерами керувало бажання синхронізувати Екопікнік із Сонцем, гармонізуватись з природою, як це робили наші предки спокон віків. “Адже зберегти в собі вміння проростати глибоким корінням – особливо цінно у ці непрості часи”, — каже вона.

Кілька сотень мішків зі сміттям вивезли екоактивісти з Вільшанського водосховища

Крім прибирання волонтери досліджували навколишню природу та червонокнижні квіти, танцювали та співали веснянки та у “Вільній листівці весняного дня” від Дарини Соколовської, засновниці бренду Willna, записували власні цінності, занотовували мрії та наміри, фіксували найважливіші усвідомлення від прожитого в колі екородини дня та виокремлювали те, що назавжди б хотіли залишити тут, як непотрібне.

Катерина Сердечна розповіла Varosh: щоразу зібране волонтерами сміття, на переробку забирає фірма “Грінгер” з Мукачева, вони вже забрали відсортоване. Загальне вивозить Колочавська ТГ.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Влади Мазур

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.