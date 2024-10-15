Майже 107 тисяч жінок на Закарпатті – у групі ризику захворюваності на рак молочної залози

З 2005 року у світі 20 жовтня відзначають День боротьби з раком молочної залози. У світі щорічно реєструється майже 2,3 млн нових випадків цієї недуги.

Що стосується Закарпаття, в області торік зафіксували 287 випадків раку молочної залози серед жінок, розповіла під час брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Любов Мандзич.

Попри те, що захворювання є надважким, за вчасного виявлення воно підлягає майже повному виліковуванню

«Якщо захворювання діагностується на першій стадії, то є дуже висока ймовірність повністю вилікуватися – 95%. На другій стадії така ймовірність становить 66-80%, на третій – всього 50%», – сказала Любов Мандзич.

Майже 107 тисяч жінок в Закарпатській області сьогодні перебувають у групі ризику і мають високу ймовірність захворіти на рак молочної залози. Для вчасного реагування держава гарантує скринінгові методи обстеження – процедуру мамографії, яка є безплатною і проводиться для жінок від 40 до 50 років 1 раз на два роки безплатно.

На Закарпатті діє 7 кластерних медичних закладів та 1 надскластерний, де можна безплатно пройти це обстеження. Разом із тим, зазначила Любов Мандзич, цією можливістю користується не багато жінок: впродовж цього року скринінгове обстеження в закладах охорони здоров’я області пройшли близько 4 тисяч жінок.

Лікують виявлене захворювання у спеціалізованих закладах: в області допомогу можна отримати у Закарпатському обласному протипухлинному центрі та в онкологічному відділенні Мукачівської лікарні Святого Мартина. Хіміотерапевтичні препарати забезпечуються в повному обсязі безплатно. Після виписки зі стаціонару впродовж 5 років жінки повинні проходити гормональну терапію, яка так само здійснюється безплатно.

На сьогодні рак молочної залози займає перше місце серед усіх захворювань онкологічних серед жінок, сказав директор Закарпатського протипухлинного центру, обласний спеціаліст-експерт департаменту охорони здоров’я ОВА зі спеціальності «онкологія» Андрій Русин. За його словами, в основному хворіють жінки після 60 років. На обліку у Закарпатському протипухлинному центрі наразі перебуває понад 6 тисяч пацієнток з раком молочної залози.

Вся допомога з лікування й медичний супровід в разі виявлення раку молочної залози надається безплатно.

“Якщо у вас вимагають кошти за лікування, за обстеження, за додаткові методи обстеження, ви маєте можливість звернутися на “гарячу лінію” Національної служби здоров’я за номером 6777, і заклад буде або позбавлений договору, або будуть вжиті відповідні заходи, і вам нададуть допомогу в повному обсязі безплатно”, – сказала Любов Мандзич. Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Дніпропетровська обласна рада