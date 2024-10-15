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Новини

Майстри з Полтавщини відновили дах на бойківській хаті у скансені в Ужгороді

15 Жовтня 2024 0

Стріху будиночку замість соломи на цей раз перекрили «альтернативним» матеріалом – очеретом.

«Хата із села Рекіти Міжгірського району є одним із об’єктів скансену, дах яких криється соломою. Вона цікава тим, що є зразком народного будівництва бойків Закарпаття. Збереження дахів у належному стані дає можливість зберегти, відповідно, і власне самі музейні об’єкти», – розповів у коментарі Varosh директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан.

За його словами, для належного відновлення дахів заклад співпрацює з підприємствами та майстрами, які займаються заготівлею матеріалу і виконують реставраційні роботи. Цього разу стріху перекривали майстри з Полтавщини: демонтували стару солому, привели до ладу конструкцію даху і встановили новий, заготовлений заздалегідь покрівельний матеріал.

«Позаяк солому зараз дуже важко дістати, адже мало хто займається її заготівлею, ми вперше спробували перекрити дах очеретом. Така практика є і в інших скансенах України, і за кордоном. Майстри працювали традиційним способом, перекривали так званими «сходинками», як це робили в давнину, не порушуючи принципу перекриття. Всі роботи зайняли понад 2 тижні», – сказав Василь Коцан.

Бойківська хата стала другим об’єктом у скансені, де впродовж року міняли покриття: раніше також тут відновили стріху на стародавній рупі, або ж пивниці. Наступного року також планують перекривати дах на ще одному об’єкті.

Бойківська хата із села Рекіти у скансені – одна із 5 хаток, перекритих соломою, всі інші тут перекриті ґонтом або драницею (загалом дерев’яними дощечками). Також це один із двох зразків бойківського народного будівництва, представлених у музеї: окрім хати з Міжгірщини, тут також представлена бойківська хатка із села Гукливий Воловецького району.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: drymba.com

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