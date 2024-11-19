Майстеркласи з виготовлення вертепу діють в Ужгороді

Фігурки вертепу в техніці пап’є-маше виготовляють на майстерках уже другу неділю поспіль Творчі волонтери Ужгорода. На заняття запрошують усіх охочих мати вдома на різдвяні свята власноруч виготовлений вертеп. Загалом у серії майстеркласів заплановано 7 занять, на яких учасники виготовлять 15 вертепних фігурок, розповіла Varosh ініціаторка занять, волонтерка Галина Бабунич.

— Почали з немовляти Ісуса, тому що він найпростіший у виготовленні і є центральною фігурою вертепу, — каже вона. — Крім того, фігурка Ісуса задає розміри всього вертепу. Минулої неділі ми робили тварин: ягнят, віслючка. На наступному занятті учасники будуть їх розфарбовувати та декорувати і робитимуть наступні фігурки. Попереду в нас ще фігурки янгола, трьох царів, Йосипа та Марії і власне шопки.

В роботі використовують різні матеріали: папір, вату, фанеру, текстиль, солене тісто тощо.

Галина Бабунич каже: до участі у вертепній майстерні можна долучитися на будь-якому етапі. Тут учасники опанують техніку виготовлення фігур і зможуть продовжити разом з усіма, незалежно від пропущених занять. Найвища фігурка зазвичай сягає 16-18 см.

На вертепну майстерню охочих чекають щонеділі з 10.11 по 22.12.2024 об 11:00 у арт-просторі “ЛІС” (вул. Фединця, 37). Заняття підходять для дорослих та дітей від 10 років, молодші дітки можуть брати участь з батьками. Усі матеріали надаються. Вартість участі – донат на потреби ЗСУ від 100 грн. за одне заняття. Реєстрацію на заняття шукайте на сторінці Творчих волонтерів Ужгорода.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Галиною Бабунич

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