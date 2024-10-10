Майстеркласи, джаз, кіновечір: куди піти в Ужгороді 11-13 жовтня

Середина осені, друзі! Чи не привід це провести ці вихідні цікаво і затишно? Закарпатський гідрометцентр обіцяє найближчими днями “бабине літо”, в галереї “Ужгород” та в художньому музеї Й.Бокшая діють дві виставки до Всеукраїнського дня художника. Ну а ми — з традиційним оглядом подій у місті впродовж трьох днів.

Якщо ми не розповіли вам про якусь цікавість — пишіть нам у коментарях, одразу доповнимо.

10 концертів цієї осені, на які варто встигнути в Ужгороді

11 жовтня (п’ятниця)

Активності в “Акваріумі”

ГО “Щасливі діти” знову прямують в екзотаріум “Акваріум” і запрошують усіх охочих приєднатися. Будуть знайомитися з екзотичними тваринками і слухати цікаві історії про них, долатимуть страхи, спростовуватимуть міфи й стереотипи, знайдуть нових друзів і створять на майстеркласі гарну поробку!

Запрошують дітей 7-10 років, початок — 15:00, тривалість заняття — 2 години.

Для реєстрації заповніть, будь ласка, форму.

Концерт JAZZ TRAVELS

У Закарпатській обласній філармонії відбудеться концерт відомого українського джазового піаніста і

композитора Олексія Петухова. Музикант входить в ТОП-10 кращих джазових музикантів країни.

Початок о 18.30.

Як підтримати дитину книжкою?

Чудова нагода для батьків поспілкуватися з психотерапевткою, видавчинею Ольгою Товпеко і дитячим письменником Олександром Гаврошем у Книгарні «Є» в Ужгороді (проспект Свободи, 40).

Ольга Товпеко презентує книжки, що стануть у нагоді дітям, татам і матусям. Книги допоможуть адаптувати дитину до садочка, відновити почуття безпеки і позбутися тривожності, яка часто виникає, коли малюки опиняються поза звичним середовищем.

Початок зустрічі: 18:00.

12 жовтня (субота)

Скансен запрошує на “Украдене щастя”

Ужгородський скансен запрошує на виставу «Украдене щастя» за мотивами твору Івана Франка.

Вистава репрезентує проєкт «КВіНТЕСЕНЦіЯ», що втілює класичні твори нашої літератури безпосередньо у тих локаціях, де вони гіпотетично могли би відбуватися. Франкова драма з сільського життя буде розіграна у гуцульській садибі-ґражді з с. Стебний Рахівського району, що входить до експозиції ужгородського скансену. Гратимуть молоді артисти, вихованці майстерні Маестро Олега Шаварського КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого.

Режисер вистави – Тарас Жирко, народний артист України, режисер Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (м. Київ).

Тривалість вистави 40 хв. Гратимуть її двічі – о 14.00 та 15.00. Вхід за квитками до музею.

Вечірка “LIGHT PARTY”

Організатори обіцяють цікавий і веселий вечір з іграми, лотереєю та смачною їжею. “Це чудова можливість не лише смачно поїсти, а й познайомитися з новими людьми, знайти однодумців та просто весело провести час. Запрошуй друзів і приходь сам – разом ми створимо крутий двіж”, — пишуть в анонсі.

Вечірка триватиме 18:00-20:00, адреса: вул. Швабська 51 (2 поверх). Чекають гостей віком 16-25 років. Участь — 80 грн.

Реєстрація тут.

Кіновечір з обговоренням побаченого

На інтелектуальний вечір з передісторією, переглядом кінофільму та обговоренням побаченого запрошують охочих у “Kamelot hub”.

“Ми свідомо не анонсуємо назву фільму, оскільки головною цінністю нашої події є самопізнання та усвідомлення власного прагнення до змін та власних можливостей. А кінострічка нам тільки допомагає в цьому. Приходьте і запрошуйте друзів”, — кажуть організатори.

Початок: 18:30-20:30, вхід 100 грн. Адреса: Ужгород, вул. Івана Чендея, 29, “КОВОРКІНГ KAMELOTHUB” (позаду оздоровчого комплексу “Карпати”).

“Стендап на ходу”

Стендап на ходу – це шоу, де комік виходить на сцену без підготовленого матеріалу. Теми? Вони обираються вами! Ніхто не може знати що з цього вийде, але у вас є можливість побачити, як комедія народжується прямо перед вами! На сцені — Олекса Руснак.

Все це буде відбуватися в камерній атмосфері дуже затишного закладу Das Haus Maler (вул. Гленца 10). Квитки – на вході. Будь-який донат від 150 грн. 50% відправляємо на ЗСУ. Початок — о 19:00.

ВАЖЛИВО:

– кількість місць обмежена

– будуть матюки і суржики (в розумній мірі)

– бронювання – в дірект інстаграму @comedystore.uzh

13 жовтня (неділя)

Paperova: “Побачення з собою”

«Побачення з собою» — подія, де ти можеш поринути у фантастичний світ твоєї підсвідомості. За допомогою Метафоричних Асоціативних Карт можна розкрити свій потенціал та почати діяти вже зараз, подивитися в очі своїм страхам та зрозуміти, що заважає тобі отримувати більше. Психологиня арт-терапевтка, ведуча заходу Оксана Данченко консультуватиме охочих.

Початок о 15:00. Вартість участі: 650 грн. Реєстрація обовʼязкова.

«Казка оживає: читання і 3D-ілюстрація»

“Творчі волонтери Ужгорода” запрошують діток 6-10 років послухати цікаву казку та створити до неї 3D-ілюстрацію. Заняття почнеться о 13:00, триватиме 45 хв.

Вартість: донат від 100 грн. Локація: вул. Фединця, 47 (4-й поверх). Реєстрація обов’язкова.

«GAME MAKER: створюємо гру своїми руками»

І одразу наступною подією для малечі 6-10 років буде створити і пограти осінню меморі-гру. Заняття почнеться одразу після 3D-казки, о 14:00. Тривалість заняття: 45 хв. Вартість: донат від 100 грн.

Локація: ГО “Творчі волонтери Ужгорода” за адресою: вул. Фединця, 47 (4-й поверх).

Реєстрація обов’язкова.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне, Pixabay

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