Майданчик для вигулу і тренування собак облаштовують в Ужгороді

Облаштування відповідної локації планують завершити до кінця жовтня.

Майданчик для вигулу та дресирування собак вирішили обладнати після відповідних звернень від господарів песиків, розповів у коментарі Varosh директор Боздоського парку Євген Молнар.

Планування території розробляли, вивчаючи досвід інших міст, де такі локації вже діють, як от Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також під час консультацій із представниками кінологічної спілки Закарпаття.

Під облаштування майданчика відвели ділянку площею 625 м2, яка буде розділена навпіл і обгороджена парканом. Одна частина майданчика буде призначена для вигулу і забавок песиків, на іншій встановлять конструкції одля дресирування і тренування собак.

«Господарі з песиками заходитимуть у спеціальний вольєр, зніматимуть намордники зі своїх собачок і запускатимуть їх уже безпосередньо на територію. Людина за бажання також може заходити з песиком, або просто посидіти на лавиці, поки улюбленець грається. На іншій частині локації професійні кінологи зможуть займатися дресируванням собак. Обидві частини будуть розділені й відгороджені одна від одної, аби ніхто нікому не заважав», – сказав Євген Молнар.

На локації встановлять лавиці, сміттєві урни та змонтують дитячий майданчик, також вона освітлюватиметься у темний час доби. Доступ до об’єкта буде вільний для всіх охочих, однак з умовою дотримання напрацьованих правил поведінки та поводження із собаками.

«Як мінімум, йдеться про обов’язковість прибирання господарів за своїми улюбленцями. Основна задача – привчити суспільство і власників собак, що необхідно не лише любити своїх песиків, але й вміти нести за них відповідальність, доглядати за ними», – сказав Євген Молнар.

Наразі на об’єкті завершують встановлення паркану, після чого триватиме процес подальшого облаштування майданчика. Завершити роботи та відкрити його для відвідування у парку розраховують до кінця жовтня.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Візуалізація з Фейсбук-сторінки Євгена Молнара

Титульне фото ілюстративне

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