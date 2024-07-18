Майданчик для дітей з інвалідністю будують у Боздоському парку

Майданчик на 7 атракціонів для дітей з інвалідністю будують у Боздоському парку в Ужгороді. Він будується за кошти меценатів, сказав Varosh директор парку Євген Молнар.

До створення долучилися Агенство ООН у справах біженців UNHCR Ukraine, Благодійний фонд «Карітас Чеської Республіки», БФ «Центр Надії» за поданий проєкт інклюзивного майданчика на ідеятон «Створи свій Ужгород: інклюзивний, інтегрований, безпечний», що здобув фінансування на його облаштування. Проєкт також підтримали департамент міського господарства та Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради.

— Атракціони, гойдалки та інші конструкції закупимо за кошти меценатів, а власне роботи та підготовку майданчика забезпечує департамент міського господарства, — пояснив Євген Молнар. — Виникало до нас дуже багато питань стосовно місця, яке ми обрали для майданчика — навпроти супермаркету “Alma”. Але ми обрали цю ділянку, де ще недавно був цілий ряд торгових лотків, тому що вона має цільове призначення — для будівництва та обслуговування обʼєктів фізичної культури і спорту, має відповідний кадастровий номер. Тому ми вирішили відмовитися від лотків і зробити простір для малечі і щоб зелені зони парку не приватизовувались і не використовувались не за призначенням.

На майданчику буде баскетбольне кільце, встановлене на відповідній висоті, гойдалки, адаптовані для дітей на кріслах колісних та ще кілька атракціонів. Майданчик планували відкрити ще на початку літа, однак ця подія з різних причин відкладалася, в ому числі, за словами директора парку, й через дії недоброзичливців. Минулого тижня роботи на тиждень заблокували через дзвінок недоброзичливців до правоохоронних органів, аже Євген Молнар. Втім, усі непорозуміння владнали і роботи з облаштування майданчика продовжуються.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надане Євгеном Молнаром

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