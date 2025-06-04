“Мадяр” очолив Сили безпілотних систем. Інші кадрові зміни у війську

Президент України Володимир Зеленський указом №383 від 3 червня 2025 року звільнив полковника ЗСУ, Героя України, уродженця Закарпаття Вадима Сухаревського “Борсука” з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Натомість указом №386 глава держави призначив керувати Силами безпілотних систем іншого закарпатця, майора ЗСУ Роберта Бровді “Мадяра”.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, Вадима Сухаревського призначено заступником командувача оперативного командування “Схід”. За словами міністра, таке призначення має важливу задачу — модернізувати командування, впроваджуючи нові підходи та зміни.

Тоді як досвід роботи Роберта Бровді з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування (Сил безпілотних систем – ред.), додав Умєров. Як відомо, Роберт Бровді, створивши у 2022 році групу “Птахи Мадяра” у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади, згодом масштабував свій підрозділ до окремої 414-ї окремої бригади.

“Усі ці зміни мають одну мету — посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби”, – сказав міністр оборони.

Вадим Сухаревський, своєю чергою, повідомив: після майже року, що минув з часу створення Сил безпілотних систем України, на цьому етапі “бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом”. При цьому зауважив, що “залишає посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі”.

“Моя мета — Перемога. І я вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни — і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно. Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Збройних Сил України. Як людина — залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду”, — сказав Вадим Сухаревський.

Інші кадрові зміни

Щодо інших кадрових змін: командувачем Об’єднаних Сил призначено Михайла Драпатого, командувачем Десантно-штурмових військ став Олег Апостол, а заступником начальника Генштабу – Ігор Скибюк.

Про Вадима Сухаревського

Як повідомляв Varosh, у лютому 2024 року Герой України Вадим Сухаревський “Борсук” був призначений заступником Головнокомандувача Збройних сил України. Його головним напрямком були безпілотні системи та розвиток застосування дронів. За пів року потому він став першим командувачем новостворених Сил безпілотних систем. Вадим Сухаревський захищає Україну від початку російської військової агресії у 2014 році. Відомий як перший офіцер ЗСУ, який 13 квітня 2014 року відкрив вогонь по окупантах під Слов’янськом.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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