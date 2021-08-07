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Новини

Любов врятує життя: благодійна акція від рестораторів Ужгорода заряди порятунку життя Павлика Мотички

7 Серпня 2021 18

Літо, світанки, морозиво, новий плей-лист. А десь поруч одне маленьке життя. Чуже. Дитяче. Ми звикли жити наповнено у той час, коли хтось хоче просто ЖИТИ.

Несправедливості світу не зникають від того, що ми їх не помічаємо. Батьки, рідні Павлика Мотички збилися з ніг, збирючи кошти на лікування. Діагноз важкий, рідкісний – СМА. Але один укол врятує. Є 500 тис $. Потрібно ще майже 2 млн $. До 10 вересня. Чуєш, як голосно годинник відраховує кожну секунду? Секунди маленького життя. Чужого. Дитячого.

Пожертвуй 100 грн і у твоєму житті не зміниться нічого! А от у житті Павлика ці гроші – плюс один шанс ЖИТИ.

Давайте допоможемо таки зібрати всю суму, мусимо встигнути!

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До речі: 

Varosh 

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# закарпаття # павлик мотичко # СМА

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