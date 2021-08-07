Любов врятує життя: благодійна акція від рестораторів Ужгорода заряди порятунку життя Павлика Мотички

Літо, світанки, морозиво, новий плей-лист. А десь поруч одне маленьке життя. Чуже. Дитяче. Ми звикли жити наповнено у той час, коли хтось хоче просто ЖИТИ.

Несправедливості світу не зникають від того, що ми їх не помічаємо. Батьки, рідні Павлика Мотички збилися з ніг, збирючи кошти на лікування. Діагноз важкий, рідкісний – СМА. Але один укол врятує. Є 500 тис $. Потрібно ще майже 2 млн $. До 10 вересня. Чуєш, як голосно годинник відраховує кожну секунду? Секунди маленького життя. Чужого. Дитячого.

Пожертвуй 100 грн і у твоєму житті не зміниться нічого! А от у житті Павлика ці гроші – плюс один шанс ЖИТИ.

Давайте допоможемо таки зібрати всю суму, мусимо встигнути!

Приватбанк 5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама Павлика),

Ощадбанк 5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато Павлика),

Monobank 4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама Павлика).

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