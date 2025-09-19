Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Любка, Лукіч та Сільваші отримали відзнаку “100 людей культури” від NV

19 Вересня 2025 30

Нагородження лауреатів відбулося 17 вересня на заході 100 людей культури. Великий вечір з NV. Так письменник та волонтер Андрій Любка отримав відзнаку за “вагомий внесок у створення культурного коду нації” у категорії “Література”, режисер Антоніо Лукіч у категорії “Театр та кіно”, а художник Тіберій Сільваші — “Образотворче мистецтво”.

“Уперше після повномасштабного вторгнення журнал NV сформував список зі ста відомих українських митців, а також артменеджерів, продюсерів і меценатів, які продовжують творити та розвивати культуру під час війни. Список митців створений редакцією за допомогою фахівців, які безпосередньо повʼязані з галуззю”, — кажуть у виданні.

Всього 100 відомих українців отримали відзнаки у 5 категоріях, окрім згаданих вище були також “Музика” та “Менеджери, продюсери, меценати”. Цікаво, що письменник Сергій Жадан єдиний, хто отримав відразу дві номінації у списку — як літератор і як музикант, разом зі своїм гуртом.

Про лауреатів “100 людей культури” від NV

Андрій Любка — український письменник, поет, перекладач, народився у Виноградові, мешкає в Ужгороді. З початку повномасштабної війни активно волонтерить для української армії, зокрема, разом з командою купив та доставив 390 автівок для ЗСУ. У серпні вийшла друком його нова книга — шпигунський роман “Вечір у Стамбулі“.

Антоніо Лукіч — український режисер, сценарист, народився та живе в Ужгороді. Режисер фільмів “Мої думки тихі” та “Люксембург, Люксембург“. Автор книги “Мої думки про кіно” та однойменного блогу на YouTube.

Тиберій Сільваші — один із найвпливовіших і активних сучасних українських митців, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Народився в Мукачеві, живе та працює в Києві. Восени 2024 року в Українському домі відбувся проєкт “Кола Сільваші” — велика музейна ретроспектива, присвячена творчості митця.

Галина Гичка, Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

У жовтні народні депутати проведуть виїзне засідання на Закарпатті. Будуть обговорювати майбутнє Карпат

Закарпаття знову опинилося на останньому місці у рейтингу областей за результатами НМТ-2025

Вікенд в Ужгороді: куди піти в місті у вихідні, 19-21 вересня

Закарпатка Оксана Брензович представить у Литві колекцію арттунік зі старовинного полотна