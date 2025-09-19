Любка, Лукіч та Сільваші отримали відзнаку “100 людей культури” від NV

Нагородження лауреатів відбулося 17 вересня на заході 100 людей культури. Великий вечір з NV. Так письменник та волонтер Андрій Любка отримав відзнаку за “вагомий внесок у створення культурного коду нації” у категорії “Література”, режисер Антоніо Лукіч у категорії “Театр та кіно”, а художник Тіберій Сільваші — “Образотворче мистецтво”.

“Уперше після повномасштабного вторгнення журнал NV сформував список зі ста відомих українських митців, а також артменеджерів, продюсерів і меценатів, які продовжують творити та розвивати культуру під час війни. Список митців створений редакцією за допомогою фахівців, які безпосередньо повʼязані з галуззю”, — кажуть у виданні.

Всього 100 відомих українців отримали відзнаки у 5 категоріях, окрім згаданих вище були також “Музика” та “Менеджери, продюсери, меценати”. Цікаво, що письменник Сергій Жадан єдиний, хто отримав відразу дві номінації у списку — як літератор і як музикант, разом зі своїм гуртом.

Про лауреатів “100 людей культури” від NV

Андрій Любка — український письменник, поет, перекладач, народився у Виноградові, мешкає в Ужгороді. З початку повномасштабної війни активно волонтерить для української армії, зокрема, разом з командою купив та доставив 390 автівок для ЗСУ. У серпні вийшла друком його нова книга — шпигунський роман “Вечір у Стамбулі“.

Антоніо Лукіч — український режисер, сценарист, народився та живе в Ужгороді. Режисер фільмів “Мої думки тихі” та “Люксембург, Люксембург“. Автор книги “Мої думки про кіно” та однойменного блогу на YouTube.

Тиберій Сільваші — один із найвпливовіших і активних сучасних українських митців, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Народився в Мукачеві, живе та працює в Києві. Восени 2024 року в Українському домі відбувся проєкт “Кола Сільваші” — велика музейна ретроспектива, присвячена творчості митця.

