Листівки з Ужгородським замком з’явились у сувенірній крамниці Краєзнавчого музею

12 листівок із зображеннями Ужгородського замку з’явилися в сувенірній крамниці Краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького. Досліджував і підібрав ці зображення для оформлення в листівки науковий працівник музею Михайло Джахман, пояснила Varosh директорка музею Ольга Шумовська:
— Наша дизайнерка Олена Іврій трохи надала деяким зображенням колірного відтінку і тепер з понеділка їх можна буде придбати в нашій сувенірній крамничці.
Більша частина зображень — з фондів музею, з картин та гравюр, які досліджував Михайло Джахман.
Листівки можна придбати в комплекті. В музеї сподіваються, що в передсвятковий період вони викличуть інтерес серед молоді, яка останнім часом активно відроджує епістолярний стиль спілкування.
Зоряна Попович, Varosh.
Фото: Краєзнавчий музей ім.Т.Легоцького
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