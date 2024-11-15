Листівки з Ужгородським замком з’явились у сувенірній крамниці Краєзнавчого музею

12 листівок із зображеннями Ужгородського замку з’явилися в сувенірній крамниці Краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького. Досліджував і підібрав ці зображення для оформлення в листівки науковий працівник музею Михайло Джахман, пояснила Varosh директорка музею Ольга Шумовська:

— Наша дизайнерка Олена Іврій трохи надала деяким зображенням колірного відтінку і тепер з понеділка їх можна буде придбати в нашій сувенірній крамничці.

Більша частина зображень — з фондів музею, з картин та гравюр, які досліджував Михайло Джахман.

Листівки можна придбати в комплекті. В музеї сподіваються, що в передсвятковий період вони викличуть інтерес серед молоді, яка останнім часом активно відроджує епістолярний стиль спілкування.

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Зоряна Попович, Varosh.

Фото: Краєзнавчий музей ім.Т.Легоцького

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