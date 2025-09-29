Лише 10% ужгородських школярів мають пільгові картки для проїзду: як оформити транспортну картку для дитини

Станом на 29 вересня в Ужгороді 1678 учнів вже мають пільгові картки для проїзду у громадському транспорті. Щодня видають близько 50 нових, повідомили Varosh у ТОВ “КМС”, компанії, що відповідає за оформлення карток.

За попередніми даними, у місті навчається приблизно 17 тисяч учнів.

Як оформити транспортну картку

Батьки можуть замовити пільгову картку онлайн у мобільному застосунку CIVIL, авторизувавшись через “Дію”. Після підтвердження документів надходить сповіщення про готовність картки. Отримати її можна у Центрі обслуговування пасажирів (пл. Поштова, 4, приміщення “Укрпошти”, вхід через арку з вул. Небесної Сотні).

Також картку можна отримати, записавшись попередньо на прийом у Центр обслуговування пасажирів оператора електронного квитка: +380 753 067 839.

Центр працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 16:30.

Необхідні документи для оформлення

заповнена заява та згода на обробку персональних даних;

копія свідоцтва про народження дитини та/або ID-картки здобувача освіти;

довідка з навчального закладу з фотокарткою;

документ, що посвідчує особу одного з батьків або іншого законного представника;

документ, що підтверджує повноваження законного представника (за потреби).

Під час оформлення транспортної картки обов’язково має бути присутня й сама дитина, адже працівники Центру роблять її фото безпосередньо на місці.

Поповнити рахунок можна через сервіси та термінали: Приват24, Portmone, City24.

Про зміни у оплаті проїзду

З 1 вересня пільговий проїзд у громадському транспорті для школярів в Ужгороді діє лише за наявності персоналізованої транспортної картки. Учнівського квитка для отримання знижки вже недостатньо. Згідно з новими правилами, школярі сплачують 50 % вартості проїзду впродовж навчального року.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Ужгородської міськради

