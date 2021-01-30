LT SCHOOL єдина на Закарпатті отримала «Знак Якості» у категорії «навчання іноземних мов»

Переможця «Знаку Якості 2020» визначають шляхом народного голосування. Це регіональний конкурс кращих. За підрахунками голосів анкетування школа іноземних мов «LT SCHOOL» в Ужгороді отримала нагороду «Найякісніші товари та послуги року».

– Ми щиро вдячні нашим клієнтам, завдяки яким ми отримали всеукраїнське визнання першості. Дякуємо нашій професійній команді, всім з ким працюємо, для кого працюємо і хто стимулює нас розвиватись щодня, рухатися вперед та досягати нових верши. Ми обіцяємо щороку підтверджувати почесне звання «Найкращої мовної школи» на всеукраїнському рівні, – кажуть Леся та Іван Товканець.

Компанія «Знак Якості» займається розвитком малого і середнього бізнесу і проводить конкурс «Найякісніші послуги і товари року». Конкурс є об’єктивним, незалежним, політично не ангажованим. Проводиться на усій території України. Його мета – нагородити лідерів різних галузей ринку. Завдяки конкурсу власники і керівники підприємств, приватні підприємці знайомляться один з одним, тим самим стаючи відповідальнішими і свідомими постачальниками товарів і послуг. Почесним знаком «Знак Якості» відзначаються ті компанії, які увійшли до топу галузевого рейтингу за результатами аналізу фінансово-економічних показників.

Щонайменше є 8 причин через які LT отримала «Знак якості» та всеукраїнське визнання:

1.Єдина міжнародно акредитована мовна школа в Закарпатті, яка працює в сфері надання якісних освітніх послуг з вивчення англійської, німецької, угорської, чеської та словацької мов.

2. Єдиний офіційний представник IELTS в Закарпатті. Тільки В LT можна здати іспит ІЕLTS в Закарпатті.

3. Офіційний центр підготовки та складання іспитів CAMBRIDGE.

4. Офіційний центр підготовки та складання іспитів ПІРСОН.

5. Єдина мовна школa на Закарпатті яка має унікальну програму, яка діє у всьому світі “UNIVERSITY PATHWAY”. Навчання за кордоном у будь-якій частині світу (повний пакет послуг).

6. Всі викладачі школи сертифіковані міжнародними сертифікатами: IELTS, TOEFL, TOEIC, TKT та іншими.

7. Школа працює за власними розробленими ресурсами: книги та аудіо.

8. Єдина мовна школа в Закарпатті, яка організовує та проводить групові подорожі студентів в Лондон, Канаду та інші країни світу.

Всі, хто навчався в LT SCHOOL вражені тим, наскільки швидко заговорили іноземною мовою, а також підготувалися та успішно склали міжнародні мовні іспити.

Компанія Знак Якості нагородила Івана Товканця та колектив почесним Кубком та Дипломом «Знак Якості», а також вручили LT SCHOOL штамп «Гарантія Якості».

Контакти:

Ужгород, вул. Корзо, 4

Телефон: +38 (050) 687 75 52

ltenglish.com.ua

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