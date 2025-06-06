Літній сезон і перетин кордону: як краще планувати подорож через пункти пропуску на Закарпатті

У зв’язку з початком літнього періоду та туристичного сезону на пунктах пропуску на кордоні на Закарпатті очікують збільшення транспортного та пасажиропотоку.

Так, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону очікують зростання пасажиропотоку на 30%, Чопського – на 15-20%. Про таке, зокрема, йшлося напередодні під час пресконференції в Ужгороді.

Збільшення пасажиропотоку прогнозують уже на початку цього місяця, розповіла заступниця начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Мукачівського прикордонного загону Крістіна Гладка.

Найбільше пасажиропотік зросте на виїзд перед вихідними днями та на в’їзд в Україну – в неділю-понеділок.

«Станом на зараз на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного заону працює 7 пунктів пропуску. Найбільш завантаженими з них є пункти пропуску «Лужанка» та «Вилок». Середньої завантаженості – «Дяково» та «Солотвино». Найменш завантаженими є пункти пропуску «Косино», «Дзвінкове» та «Велика Паладь». Проте варто врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску мають денний режим функціонування», – сказала вона.

Що необхідно врахувати при перетині кордону

Під час брифінгу зазначалося, що найчастіше влітку кордон перетинатимуть жінки з дітьми, які їхатимуть на відпочинок. Відтак прикордонники розповіли, що батькам необхідно врахувати при супроводі малолітньої дитини.

Так, дітей, що не досягли 16-річного віку, при поїздці за кордон супроводжує один із батьків або родичів – без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, але з документами, що посвідчують родинні зв’язки. Якщо дитина прямує за кордон у супроводі інших осіб, необхідна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування.

Діти віком від 16 років можуть подорожувати за кордон самостійно. Однак слід врахувати, що в багатьох країнах ЄС можуть вимагати супровід неповнолітнього або згоду батьків.

Для виїзду організованих груп будуть необхідні: паспорт для виїзду за кордон або свідоцтво про народження, згода служби у справах дітей, список групи та осіб, які їх супроводжують, а також згода батьків на виїзд дитини, завірена службою у справах дітей. Кількість осіб, які супроводжують групу дітей, визначається з розрахунку одна особа на 15 дітей.

Як додав офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олексій Сапон, при цьому відповідальних за організовану туристичну групу просять заздалегідь повідомляти письмово відповідний підрозділ про формування туристичних груп дітей, які слідуватимуть через державний кордон автобусами.

Для комфортного перетину кордону подорожувальникам радять заздалегідь планувати маршрути руху і перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Найкраще планувати виїзди будні дні в менше пікові години – у ранковий та вечірній час.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Знай.ua

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