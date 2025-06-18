Літературна премія імені Федора Потушняка 2024: оголошено лауреатів

Інформацію про лауреатів літературної премії 2024 року оприлюднили на сайті Департаменту культури Закарпатської ОДА. Літературна премія Потушняка вважається найпрестижнішою обласною премією в галузі.

Перемогу у номінації «Проза» за книгу «Парад прапорів» отримав Микола Пігуляк, письменник, головний архітектор Закарпаття. У пригодницькій повісті автор розповідає про життя на Закарпатті, зокрема у XX ст., коли люди, не виїжджаючи за межі рідного краю, ставали громадянами різних держав.

У номінації «Поезія» найкращою стала збірка «На мольберті життя» Михайла Басараба, письменника, доктора філософії у галузі історії та доктор богословських наук.

Письменник Василь Шкіря отримав номінацію у категорії «Драматургія» за книгу «Хоча я й не чарівник, але без мене ранок не приходить!». Кращою серед дитячих книг стала «Як Івасик чемним став» Юрія Шипа.

У номінації «Художній переклад» перемогу здобула Любов Павлишин за переклад із чеської мови книги Анни Ціми «Прокинутися на Шібуї».

У категорії “Літературознавчі твори” цьогоріч нікого не номінували.

Про літературну премію ім. Потушняка

У коментарі Varosh заступниця начальника управління культури Закарпатської ОДА Оксана Дурунда, сказала, що наразі завершився лише перший етап конкурсу — оголошення переможців за результатами засідань конкурсних комітетів. Попереду — офіційне нагородження та вручення грошових премій. Цьогоріч ця сума складає 20 тисяч гривень (для колективів — 30 тисяч).

На здобуття премії можуть висуватись твори, які вийшли друком протягом останніх двох років і стали відомими громадськості. Причому літературні твори, відзначені іншими преміями, книги вибраних творів, а також ті, що обговорювалися конкурсною відбірковою комісією та обласним комітетом з присудження премій у попередні роки до уваги не беруться, йдеться у положенні конкурсу.

Обласна премія імені Федора Потушняка вшановує пам’ять письменника, науковця та громадсько-культурного діяча Федора Потушняка. Її вручають щорічно з 1995 року. У 2023 році лауреатами премії стали Василь Греба, Ольга Куждіна, Олександра Козоріз, Василь Андрійцьо, Олена Пекар.

Галина Гичка, Varosh

Фото: з відкритих джерел

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