Ліквідація МСЕК: на Закарпатті визначили 11 медичних закладів із експертними командами

Із 1 січня 2025 року у лікарнях України почнуть працювати експертні команди, що замінять МСЕК.

Розпорядженнями керівників військових адміністрацій за погодженням із МОЗ визначено перелік лікарень, в яких на заміну МСЕК працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Як ідеться на сайті Міністерства охорони здоров’я, станом на зараз до переліку увійшли 286 закладів охорони здоров’я.

«Вони відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг і охоплюють усі регіони країни. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність», – повідомляють у МОЗ.

У Закарпатській області визначено 11 медичних закладів, в яких працюватимуть експертні команди:

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака;

Закарпатський протипухлинний центр;

Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії;

Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр;

Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня;

Лікарня Святого Мартина у Мукачеві;

Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова;

Хустська центральна лікарня імені Віцинського О.П.;

Виноградівська районна лікарня;

Тячівська районна лікарня;

Рахівська районна лікарня.

За іформацією Мінздоров’я, більшість лікарень вже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання. Загалом буде створено 1348 експертних команд, в яких попередньо працюватимуть понад 4300 лікарів. У МСЕК, натомість, працювало майже 1300 лікарів.

Найбільше експертних команд наразі створено за профілем «загально-хірургічна», «загальна», «хірургічна» та «травматологічна». Серед інших профілів команд — кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична. Таким чином, оцінювання проводитимуть фахівці з відповідною кваліфікацією.

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі, до якої матимуть доступ усі лікарі, що створюватимуть електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів.

Цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами з тим, аби 1 січня вона працювала в усіх лікарнях.

Що передувало ліквідації МСЕК

Як відомо, 22 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яке передбачає перевірку рішень МСЕК, реформування системи медико-соціальної експертизи та ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

Цьому рішення передувало викриття на Хмельниччині очільниці обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, а також її сина Олександра Крупи, голову обласного Пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Після проведення Міністерством охорони здоровʼя низки перевірок було скасовано висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Також відбулися перевірки

Тим часом стало відомо, що правоохоронні органи Хмельниччини знали про масштабну корупційну схему, до якої були безпосередньо причетні: так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор Олексій Олійник, у такий спосіб й самі оформили інвалідність.

17 жовтня Олексія Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

22 жовтня подав у відставку Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Getty Images